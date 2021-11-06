Бывший повар британской королевы поделился секретами приготовления сочного мяса

К праздничному столу отлично подойдут четыре вида мяса: утка, свинина, говядина и оленина. Однако, чтобы их вкусно приготовить, надо знать несколько секретов. Их раскрыл обладатель мишленовской звезды, бывший руководитель кухни королевы Великобритании Джефф Бейкер в интервью газете Express.

По словам кулинара, утка всегда выходит сочной и имеет насыщенный вкус. Если её запечь целиком и как следует глазировать, она будет отличным основным блюдом на Рождество или Новый год. Однако перед тем как её готовить, нужно проткнуть кожу птицы в разных местах и обдать кипятком, а затем поместить в холодильник на ночь, чтобы она тщательно просохла. Перед жаркой продукт нужно аккуратно натереть смесью растительного масла и морской соли и оставить согреваться до комнатной температуры.

А чтобы утка получилась особенно вкусной, её следует положить грудкой вверх на большой противень с толстым дном на подушку из нарезанного лука, моркови и зелёных яблок. Подавать её рекомендуется со сливовым пудингом, сладкими каштанами и хрустящим жареным картофелем, уточнил Бейкер.

Главный секрет приготовления свинины заключается в том, чтобы заранее натереть кусок вырезки морской солью. Мясо следует положить на противень жировой прослойкой вверх на овощную подушку из лука, сельдерея и моркови, а запекать свинину надо примерно 20 минут при 230 градусах. После этого повар советует убавить температуру до 160 градусов и оставить мясо в духовке ещё на 20 минут. В конце приготовления вновь увеличить до 230 градусов и запекать вырезку на протяжении 15 минут для образования аппетитной корочки, а после дать отдохнуть минимум полчаса. Подавать её Бейкер советует с сезонными видами капусты, жареным картофелем и яблочным соусом.

Из говядины лучше взять вырезку, добавил кулинар, а для насыщенного и сладковатого вкуса нужно добавить чеснок и бальзамический уксус. Для приготовления понадобится большой противень с толстым дном, мясо положить на подушку из крупно нарезанных лука, корневого сельдерея и моркови, а также лаврового листа, веточек тимьяна и чёрного перца горошком.

Для идеального приготовления куска оленины потребуется всего 20 минут, заметил шеф-повар. Мясо нужно обжарить примерно 15 минут на сильном огне, не забывая повернуть его один или два раза. Если всё будет сделано правильно, кусок останется мягким, а при надавливании пальцем ямочка будет расправляться. Для идеального вкуса температура внутри должна быть 50 градусов, тогда мясо можно отправлять отдыхать. Подавать оленину следует с пряными соусами и травами, имеющими выраженный вкус, также она прекрасно сочетается с фруктами, черносливом, изюмом, клюквой или абрикосами, кроме того, их можно вымочить в бренди или коньяке.