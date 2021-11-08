Актёр из сериала "След" Виктор Гунин умер на 69-м году жизни

7 ноября в возрасте 68 лет скончался актёр Виктор Гунин. Об этом сообщил его коллега Юрий Гаркави.

"Витька! Как же так... Мы с тобой лет десять были на одной сцене. Ты был самый честный, самый правдивый, самый настоящий. И на сцене, и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом. Никогда не забуду твоего Сатина и Бабу-ягу. Ушёл огромный, хоть многим и неизвестный артист", — написал Гаркави на сайте kino-teatr.ru.

Пользователи в комментариях сообщили, что актёр умер спустя год после смерти его брата.

Виктор Гунин снимался во многих российских сериалах, среди которых "Кулагин и партнёры", "След", "Час Волкова – 3", "Скорая помощь", "Мент в законе – 9". Также он служил в театре "Галактика" и в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.