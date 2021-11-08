Названы сроки принятия решения об участии Украины в сертификации "Северного потока – 2"
Киев выступает против проекта, называя его политическим. Москва же неоднократно опровергала подобные утверждения.
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Немецкий энергетический регулятор Bundesnetzagentur примет решение об участии "Оператора ГТС Украины" в сертификации газопровода "Северный поток – 2" в течение этой недели. Об этом заявил глава компании Сергей Макогон на своей странице в "Фейсбуке".
"Решение ожидается на следующей неделе (до 14 ноября. — Прим. Лайфа)", — ответил Макогон в воскресенье одному из пользователей.
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Напомним, 20 октября "Оператор ГТС Украины" подал заявку для участия в сертификации "Северного потока – 2". Аналогичную заявку прежде подавал и "Нафтогаз Украины". Киев выступает против запуска газопровода, называя его "геополитическим" проектом, который якобы "несёт риски для национальной безопасности Украины". В Москве это неоднократно опровергали. Так, президент РФ Владимир Путин в ходе недавней Российской энергетической недели назвал чушью утверждения, что Россия построила "Северный поток – 2" назло Киеву. Глава государства подчеркнул, что вопрос о продлении транзита газа через Украину после 2024 года носит чисто экономический характер, в этом году объём уже увеличен сверх контрактных обязательств.
10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Вторая нитка "Северного потока – 2" может быть заполнена газом до конца года, сообщил ранее глава австрийской компании OMV Альфред Штерн.
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