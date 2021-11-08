Названы сроки принятия решения об участии Украины в сертификации "Северного потока – 2"

Немецкий энергетический регулятор Bundesnetzagentur примет решение об участии "Оператора ГТС Украины" в сертификации газопровода "Северный поток – 2" в течение этой недели. Об этом заявил глава компании Сергей Макогон на своей странице в "Фейсбуке".