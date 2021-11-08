Что можно и что нельзя делать в Дмитриев день 8 ноября

8 ноября православные христиане отмечают День памяти великомученика Димитрия Солунского, который в народе более известен как Дмитриев день.

Этот святой, почитаемый как православной, так и католической церковью, принял мученическую смерть за исповедование своей веры в 306 году, в разгар Великого гонения на христиан, начатого императором Диоклетианом.

У всех славянских народов Димитрий Солунский с древних времён почитался как их небесный покровитель. Русские князья часто называли его именем своих первенцев. В 1197 году великий князь Всеволод Юрьевич принёс во Владимир икону святого, написанную, по преданию, на его гробовой доске. Это событие было внесено как праздник в древние святцы. При великом князе Дмитрии Донском в 1380 году образ перенесли в Москву и поставили в Успенском соборе. В Древней Руси день памяти этого великомученика считался одним из больших церковных праздников, службу обычно совершал сам патриарх в присутствии царя.