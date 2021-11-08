Что можно и что нельзя делать в Дмитриев день 8 ноября
В Древней Руси День памяти великомученика Димитрия Солунского считался одним из больших церковных праздников, службу обычно совершал сам патриарх в присутствии царя.
Фото © ТАСС / Артёменков Александр
8 ноября православные христиане отмечают День памяти великомученика Димитрия Солунского, который в народе более известен как Дмитриев день.
Этот святой, почитаемый как православной, так и католической церковью, принял мученическую смерть за исповедование своей веры в 306 году, в разгар Великого гонения на христиан, начатого императором Диоклетианом.
У всех славянских народов Димитрий Солунский с древних времён почитался как их небесный покровитель. Русские князья часто называли его именем своих первенцев. В 1197 году великий князь Всеволод Юрьевич принёс во Владимир икону святого, написанную, по преданию, на его гробовой доске. Это событие было внесено как праздник в древние святцы. При великом князе Дмитрии Донском в 1380 году образ перенесли в Москву и поставили в Успенском соборе. В Древней Руси день памяти этого великомученика считался одним из больших церковных праздников, службу обычно совершал сам патриарх в присутствии царя.
Традиционно на Руси в Дмитриев день не занимались тяжёлым физическим трудом и не выходили на улицу в лёгкой одежде, так как считалось, что это может разозлить зиму. Также в этот день важно помнить об умерших близких родственниках. Принято устраивать в честь них специальные обеды и ставить свечи в храмах за упокой. Дмитриев день является последним в Дедовской неделе и приходится на окончание сезона сватовства.
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