Назван оптимальный день для запуска к Луне первой за 46 лет российской станции

Самый оптимальный день для запуска к Луне первой с 1976 года российской автоматической станции — 23 июля. Такую дату назвал источник в ракетно-космической отрасли, пишет РИА "Новости".

"Пусковое окно для "Луны-25" будет открыто с 25 мая по 19 октября, причём оптимальной датой для старта было бы 23 июля", — отметил источник.