Назван оптимальный день для запуска к Луне первой за 46 лет российской станции
Пусковое окно для аппарата будет открыто с 25 мая по 19 октября следующего года.
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Самый оптимальный день для запуска к Луне первой с 1976 года российской автоматической станции — 23 июля. Такую дату назвал источник в ракетно-космической отрасли, пишет РИА "Новости".
"Пусковое окно для "Луны-25" будет открыто с 25 мая по 19 октября, причём оптимальной датой для старта было бы 23 июля", — отметил источник.
"Луна-25" должна стать первой станцией, запущенной к спутнику Земли, в истории современной России. Предыдущая — "Луна-24" — отправилась в полёт 9 августа 1976 года. Главная задача проекта состоит в отработке базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и контактных исследованиях. Запуск планируется осуществить на космодроме Восточный с помощью ракеты-носителя "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Ранее "Роскосмос" перенёс старт на 2022 год.
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