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В российской авиакомпании возмутились "дикими зарплатами" пилотов Superjet

Речь идёт о выплатах лётчикам, работающим в другом отечественном авиаперевозчике.

8 ноября, 02:30
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Пилоты российских региональных самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в авиакомпании Red Wings получают "дикую зарплату". Об этом в беседе с РБК заявил основной владелец и гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. При этом он не стал раскрывать конкретных цифр.

Топ-менеджер назвал плохой ситуацию, когда зарплата пилотов Superjet выше, чем у пилотов магистральных самолётов Airbus, которые эксплуатируют "Уральские авиалинии". По мнению Скуратова, Red Wings имеет возможность платить пилотам завышенные суммы "благодаря субсидиям".

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Как уточняется, Red Wings эксплуатирует семь самолётов SSJ 100 вместимостью по 100 пассажиров каждый. В парке данного авиаперевозчика также 14 Airbus A320/321 и три дальнемагистральных Boeing 777. В свою очередь, у "Уральских авиалиний" имеется 51 самолёт производства Airbus, они перевозят минимум по 140 пассажиров.

"В логике мировой гражданской авиации всегда было так: чем больше пассажировместимость самолёта, тем больше получают его пилоты, а не наоборот", — подчеркнул Скуратов.

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Ранее лётчики рассказали о самых безопасных пассажирских самолётах. Уточнялось, что летательные аппараты, о которых идёт речь, созданы по особой технологии конструирования, поэтому на одной из перечисленных моделей летает президент РФ Владимир Путин.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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