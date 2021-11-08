В российской авиакомпании возмутились "дикими зарплатами" пилотов Superjet

Пилоты российских региональных самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в авиакомпании Red Wings получают "дикую зарплату". Об этом в беседе с РБК заявил основной владелец и гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. При этом он не стал раскрывать конкретных цифр.

Топ-менеджер назвал плохой ситуацию, когда зарплата пилотов Superjet выше, чем у пилотов магистральных самолётов Airbus, которые эксплуатируют "Уральские авиалинии". По мнению Скуратова, Red Wings имеет возможность платить пилотам завышенные суммы "благодаря субсидиям".

Как уточняется, Red Wings эксплуатирует семь самолётов SSJ 100 вместимостью по 100 пассажиров каждый. В парке данного авиаперевозчика также 14 Airbus A320/321 и три дальнемагистральных Boeing 777. В свою очередь, у "Уральских авиалиний" имеется 51 самолёт производства Airbus, они перевозят минимум по 140 пассажиров.

"В логике мировой гражданской авиации всегда было так: чем больше пассажировместимость самолёта, тем больше получают его пилоты, а не наоборот", — подчеркнул Скуратов.