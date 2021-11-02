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Интерпол задержал в Петербурге известного хакера, автора книги "Как я украл миллион"

В США ему грозит пожизненное заключение по делу о крупнейшей краже персональных данных в истории страны.

2 ноября, 08:35
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/carding.pro/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">carding.pro</a></p>

Фото © Instagram / carding.pro

В Санкт-Петербурге Интерпол задержал 38-летнего гражданина Белоруссии, хакера Сергея Павловича, который отсидел десять лет в колонии строгого режима по делу о хищении имущества, а позже стал автором книги "Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера".

Как сообщает газета "Петербургский дневник", сотрудники Интерпола остановили известного хакера около отеля "Эмеральд" на Суворовском проспекте и отвезли в отдел. Мужчина находится в международном розыске, в США ему грозит пожизненное заключение по делу о крупнейшей краже персональных данных в истории Америки. Сам Павлович опубликовал в инстаграм-аккаунте фото с ироничной подписью.

"Сижу за решёткой в темнице сырой...", написал хакер.

Ранее газета The New York Times узнала о тайных переговорах Белого дома и Кремля по кибербезопасности. В частности, Москве были переданы имена и другая информация о хакерах, якобы устраивающих атаки на США. В Вашингтоне надеются, что после этого в РФ арестуют этих людей.

Раскрыто имя обвиняемого в кибератаках россиянина, которого Южная Корея выдала США

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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