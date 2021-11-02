Интерпол задержал в Петербурге известного хакера, автора книги "Как я украл миллион"

В Санкт-Петербурге Интерпол задержал 38-летнего гражданина Белоруссии, хакера Сергея Павловича, который отсидел десять лет в колонии строгого режима по делу о хищении имущества, а позже стал автором книги "Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера".

Как сообщает газета "Петербургский дневник", сотрудники Интерпола остановили известного хакера около отеля "Эмеральд" на Суворовском проспекте и отвезли в отдел. Мужчина находится в международном розыске, в США ему грозит пожизненное заключение по делу о крупнейшей краже персональных данных в истории Америки. Сам Павлович опубликовал в инстаграм-аккаунте фото с ироничной подписью.

"Сижу за решёткой в темнице сырой...", — написал хакер.