Интерпол задержал в Петербурге известного хакера, автора книги "Как я украл миллион"
В США ему грозит пожизненное заключение по делу о крупнейшей краже персональных данных в истории страны.
Фото © Instagram / carding.pro
В Санкт-Петербурге Интерпол задержал 38-летнего гражданина Белоруссии, хакера Сергея Павловича, который отсидел десять лет в колонии строгого режима по делу о хищении имущества, а позже стал автором книги "Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера".
Как сообщает газета "Петербургский дневник", сотрудники Интерпола остановили известного хакера около отеля "Эмеральд" на Суворовском проспекте и отвезли в отдел. Мужчина находится в международном розыске, в США ему грозит пожизненное заключение по делу о крупнейшей краже персональных данных в истории Америки. Сам Павлович опубликовал в инстаграм-аккаунте фото с ироничной подписью.
"Сижу за решёткой в темнице сырой...", — написал хакер.
Ранее газета The New York Times узнала о тайных переговорах Белого дома и Кремля по кибербезопасности. В частности, Москве были переданы имена и другая информация о хакерах, якобы устраивающих атаки на США. В Вашингтоне надеются, что после этого в РФ арестуют этих людей.
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