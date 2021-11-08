Греф предложил способы защитить сбережения от инфляции

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что сбережения от инфляции могут защитить облигации федерального займа (ОФЗ), номинал которых индексируется на уровень инфляции или купон которых привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA.

"Стоит ли вообще делать сбережения в периоды высокой инфляции? Это риторический вопрос. Если инфляция такая, как в Зимбабве, когда цены удваиваются за пару недель, то не стоит", — сказал Греф в интервью РИА "Новости".

Однако, добавил глава Сбербанка, при умеренном росте цен существуют инструменты защиты от инфляции. Греф отметил, что механизм ОФЗ прост: чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги.

"Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала", — пояснил банкир.

Ещё одним инструментом он назвал флоутеры — ОФЗ, у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA. Каждые шесть месяцев эти купоны приводятся в соответствие с рыночными ставками.