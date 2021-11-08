Греф предложил способы защитить сбережения от инфляции
По словам главы Сбербанка, при умеренном росте цен существуют такие инструменты.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Дружинин
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что сбережения от инфляции могут защитить облигации федерального займа (ОФЗ), номинал которых индексируется на уровень инфляции или купон которых привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA.
"Стоит ли вообще делать сбережения в периоды высокой инфляции? Это риторический вопрос. Если инфляция такая, как в Зимбабве, когда цены удваиваются за пару недель, то не стоит", — сказал Греф в интервью РИА "Новости".
Однако, добавил глава Сбербанка, при умеренном росте цен существуют инструменты защиты от инфляции. Греф отметил, что механизм ОФЗ прост: чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги.
"Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала", — пояснил банкир.
Ещё одним инструментом он назвал флоутеры — ОФЗ, у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA. Каждые шесть месяцев эти купоны приводятся в соответствие с рыночными ставками.
Ранее Греф оценил риск образования "пузыря" в потребительском кредитовании. Он отметил, что сейчас наблюдается эффект отложенного спроса, то есть люди покупают то, что не смогли приобрести в 2020 году.
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