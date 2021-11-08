В Новосибирске пассажир дважды выстрелил в таксиста и сбежал
Злоумышленник схватился за травматический пистолет после словесной перепалки.
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В Новосибирске сотрудники полиции разыскивают пассажира такси, который вечером 7 ноября дважды выстрелил в водителя на улице Пархоменко в Ленинском районе города. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
Как уточняется, пассажир схватился за травматический пистолет после словесной перепалки. Предварительно, конфликт произошёл на бытовой почве.
В результате таксиста с повреждениями доставили в больницу. Пассажир с места происшествия скрылся.
Обстоятельства происшествия и личность злоумышленника выясняются.
Ранее Лайф писал, что таксист из Новороссийска отказался пропускать скорую помощь во дворе. Водитель показательно не давал медикам проехать 15 минут. Позднее стало известно, что таксиста задержали. На мужчину составили три протокола, в том числе за отсутствие документов при управлении автомобилем. Ему грозит и уголовная ответственность.
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