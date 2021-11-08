В Новосибирске пассажир дважды выстрелил в таксиста и сбежал

В Новосибирске сотрудники полиции разыскивают пассажира такси, который вечером 7 ноября дважды выстрелил в водителя на улице Пархоменко в Ленинском районе города. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Как уточняется, пассажир схватился за травматический пистолет после словесной перепалки. Предварительно, конфликт произошёл на бытовой почве.

В результате таксиста с повреждениями доставили в больницу. Пассажир с места происшествия скрылся.

Обстоятельства происшествия и личность злоумышленника выясняются.