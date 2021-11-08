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Байден обсудил вакцинацию от ковида с персонажем "Улицы Сезам"

Большая Птица рассказала о прививке в соцсетях и удостоилась похвалы американского лидера.

8 ноября, 06:21
<p>Фото © <a href="https://www.youtube.com/channel/UCoookXUzPciGrEZEXmh4Jjg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube</a>, ТАСС / AP / Alex Brandon</p>

Фото © YouTube, ТАСС / AP / Alex Brandon

Президент США Джо Байден ответил в "Твиттере" на сообщение одного из персонажей телешоу "Улица Сезам" и похвалил за пройденную вакцинацию.

Большая Птица рассказала подписчикам, что после прививки у неё болит крыло, но при этом отметила, что теперь благодаря вакцине она защищена от коронавируса. Мимо твита не смог пройти американский лидер.

"Молодцом, Большая Птица. Вакцинация — лучший способ обезопасить весь ваш район", — написал Байден.

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Ранее Лайф писал, что в США приостановили требование об обязательной вакцинации в крупных компаниях, в которых работает не менее 100 человек. Эти меры могли затронуть около 100 миллионов жителей Штатов, то есть почти две трети всех работающих граждан.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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