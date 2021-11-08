Байден обсудил вакцинацию от ковида с персонажем "Улицы Сезам"

Президент США Джо Байден ответил в "Твиттере" на сообщение одного из персонажей телешоу "Улица Сезам" и похвалил за пройденную вакцинацию.

Большая Птица рассказала подписчикам, что после прививки у неё болит крыло, но при этом отметила, что теперь благодаря вакцине она защищена от коронавируса. Мимо твита не смог пройти американский лидер.

"Молодцом, Большая Птица. Вакцинация — лучший способ обезопасить весь ваш район", — написал Байден.