В Новосибирске умер второй пострадавший при падении в яму с кипятком
В реанимации остаётся ещё один человек. Врачи продолжают бороться за его жизнь.
Фото © Официальный сайт Прокуратуры Новосибирской области
В Новосибирске скончался второй рабочий, провалившийся в яму с кипятком во время обследования теплового узла местного лицея в начале ноября. Об этом сообщает Mash Siberia.
В реанимации остаётся ещё один человек. Его состояние оценивается как тяжёлое. Врачи продолжают бороться за жизнь мужчины.
Напомним, утром 1 ноября в Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком во время обследования теплового узла. Работы проводили двое сотрудников теплосетевой компании и слесарь учебного заведения. Всех пострадавших доставили в больницу с ожогами 50–80% поверхности тела. На следующий день после происшествия один из рабочих скончался в больнице. Прокуратура региона организовала проверку.
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