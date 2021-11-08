"Занимаются непонятно чем": Новый гендиректор МХАТа анонсировал "жесточайшие" сокращения нетворческих сотрудников
Владимир Кехман подчеркнул, что "такого беспредела" в управленческой структуре, как во МХАТе имени Горького, он не видел нигде.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Новый генеральный директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман заявил, что намерен провести масштабные сокращения нетворческих работников театра.
"Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами… Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем — пиаром, информационной поддержкой?" — цитирует Кехмана РИА "Новости".
Гендиректор назвал этих сотрудников хорошими ребятами, но отметил, что их "много". По словам Кехмана, ежемесячный бюджет театра составляет 2,3 миллиона рублей, а продажи в лучший месяц достигают 20 миллионов. Он привёл в пример Михайловский театр и новосибирский, где в октябре продажи билетов составили 81,5 и 47 миллионов соответственно с учётом работы гораздо меньшей команды.
"Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде", — заключил Кехман.
Напомним, ранее во МХАТе имени Горького разгорелся скандал вокруг отмены спектакля про Иосифа Сталина с участием звезды шоу-бизнеса Ольги Бузовой. Это произошло после назначения на пост гендиректора МХАТа Владимира Кехмана. Театр объяснил отмену представлений низкой продажей билетов. Однако Бузова не поверила. А затем пожаловалась, что театр не выплатил ей полмиллиона рублей за роль.
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