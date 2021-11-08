Новый генеральный директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман заявил, что намерен провести масштабные сокращения нетворческих работников театра.

"Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами… Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем — пиаром, информационной поддержкой?" — цитирует Кехмана РИА "Новости".

Гендиректор назвал этих сотрудников хорошими ребятами, но отметил, что их "много". По словам Кехмана, ежемесячный бюджет театра составляет 2,3 миллиона рублей, а продажи в лучший месяц достигают 20 миллионов. Он привёл в пример Михайловский театр и новосибирский, где в октябре продажи билетов составили 81,5 и 47 миллионов соответственно с учётом работы гораздо меньшей команды.