Сталина на вас больше нет: Как МХАТ имени Горького прогнал со сцены "Чудесного грузина" и Бузову Публицист Мария Дегтерева — о том, как люди реагируют на отмену спектакля про молодость Сталина с экс-участницей "Дома-2". 2 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

"Страшную весть принёс я в твой дом, Надежда, зови детей!" Ужасно обеднела наша отечественная культура: МХАТ имени Горького отменил спектакль "Чудесный грузин", одну из ролей в котором исполняла Ольга Бузова. Я даже не знаю, как писать этот текст дальше: трясутся руки, на глаза наворачиваются слёзы. Доколе! Доколе в нашей стране будут душить настоящие таланты?!

Вот и мама артистки негодует. "Оля идеально подходила на роль "певички Шанталь". Возможно, не всё получилось, но я восхищена её работой", — сообщила она в интервью "Комсомольской правде".

Впрочем, пользователи, не являющиеся близкими родственниками Ольги Игоревны, отчего-то опечалены меньше. Так, например, новость об отмене спектакля, опубликованная с аккаунта театра имени Дорониной, тут же была украшена комментарием: "Примите мои искренние, глубокие поздравления!!! Какое счастье, дорогая Татьяна Васильевна, будет видеть Вас в стенах Вашего театра, а Владимиру Кехману дай Бог удачи во всех его начинаниях!"

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В прочих пабликах благодарные зрители тоже не то чтобы похватались за сердце и пьют корвалол. "Может, в цирке попробовать или в зоопарке?", — пишет один. "Эй, не обижайте животных! Они не заслужили такого", — отвечает другой.

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В целом в соцсетях царит удивительное единодушие. Благодарные зрители чепчики в воздух бросают. И не в честь Ольги Игоревны, а почему-то в честь принятого решения. И высмеивают, кто во что горазд. А одно из крупных сообществ вообще написало страшное. Мол, изгнание артистки со сцены направлено на… оздоровление театра!

"Встреча Боякова и Кехмана произошла, и сразу после неё театр заявляет об отмене спектакля с Бузовой. В СМИ появились информация, что отменяют из-за плохо продающихся билетов. Но я думаю, что это ложь, ведь ещё недавно было продано достаточно для проведения спектакля. Более того, такие отмены обычно чреваты денежными штрафами для приглашённых звёзд, ведь они получают гонорар из бюджета через госзакупки. Бузова очень занятая "актриса" и её график расписан по минутам, а тут отмена. Мне очень хочется верить, что эта инициатива Кехмана и целенаправлена на оздоровление театра".

Автор этой колонки, конечно, бутерброд пронесла мимо рта от негодования. Не может такого быть! То "Дом-2" из эфира уберут, то Ольгу Игоревну из постановок. Куда податься культурному человеку?!

Если говорить серьёзно, хочется, конечно, обозначить одну важную вещь. Искусство, конечно, никому ничего не должно и границ не имеет. Я сама последовательно выступаю против любой цензуры. Но, когда театр с большой историей начинает превращаться в балаган и работать на самые низменные инстинкты, хочется, конечно, обхватить голову руками и тоненько завыть.

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Я почему-то убеждена, что приглашена Ольга Игоревна была не из-за своих актёрских талантов, а из-за скандального имени. Очень несложно таким образом поднять популярность театра. Только что это будет за заведение?

Можно пойти дальше и начать устраивать на сцене семейные скандалы, бегать голышом, выливать на зрителей помои… Впрочем, кажется, уже. Я не имею ничего против отдельных шоковых приёмов, когда они художественно оправданы. Но, боюсь, у нас не тот случай. Поэтому автор этой колонки хоть и обливается горячими слезами по снятому спектаклю, но пока держит себя в руках, как может. Искусство, конечно, по-прежнему в большом долгу.

По слухам, есть ещё одна причина, по которой лавочку и прикрыли: на счетах в МХАТ Горького осталось всего два миллиона рублей. Об этом заявил Кехман на встрече с артистами. Вероятно, скандалы с Бузовой были лишь прикрытием культурной войны и мира. А под шумок, как говорится, под шум и взрыв гранат шагает наш алчущий отряд.

Авторы Мария Дегтерева