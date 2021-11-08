Сексолог назвал продукт, отказ от которого убивает мужскую потенцию

Нередко в стремлении к здоровому образу жизни люди ограничивают своё питание, отказываясь от тех или иных продуктов. Иногда диеты могут привести к неблагоприятным последствиям и, в частности, подорвать мужское здоровье. Врач-сексолог, семейный психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, отказ от какого продукта может негативно сказаться на половой жизни мужчин.

"На половую жизнь человека влияет много факторов. Ограничение белка в рационе — фактор, снижающий мужской потенциал, как и другие патогенные факторы: курение, алкоголь, жёсткие диеты, плохой сон. Отказ от мяса может привести к половой дисфункции", — сказал Кульгавчук в эфире радио Sputnik.

При этом медик отметил, что неправильно называть отказ от мяса решающим фактором. Большое значение имеет половая конституция мужчины.

"Многие мужчины с сильной половой конституцией имеют неплохие сексуальные возможности, несмотря на наличие факторов, снижающих мужской потенциал", — пояснил сексолог.

По словам Кульгавчука, переизбыток мяса также вреден. Доктор посоветовал устраивать разгрузочные дни. При этом врач рекомендовал употреблять нежирное мясо, диетическое, например индейку или говядину. Жирные сорта, подчеркнул специалист, плохо влияют на сосуды. Также в рацион можно добавлять перепелиные яйца, ведь они имеют более высокую ценность для мужчин, нежели куриные, заключил эксперт.