Аналитики определили разницу в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин

"Женщины всё ещё редко решаются просить денег больше мужчин, однако их зарплатные ожидания уже не назовёшь демпингом и разрыв с зарплатными ожиданиями мужчин меньше, чем в 2010 году, — 6 и 15% по Москве соответственно", — приводит результаты опроса РБК.

Также оказалось, что женщины-экономисты требуют больше денег за свой труд, чем мужчины, однако их ожидания в среднем соответствуют предложениям на рынке. Чего не скажешь о сотрудницах, которые претендуют на должность финансового аналитика, архитектора или эколога. В Москве на этих позициях компании предлагают зарплаты в размере 120 тысяч, 95 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно, в то время как сами женщины хотят получить на пять-десять тысяч больше. Ожидания мужчин в этой сфере более реальны. Сильнее всего зарплатные ожидания мужчин и женщин в столице отличаются на позиции бизнес-аналитика (170 тысяч и 130 тысяч рублей соответственно) и программиста "1С" (180 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно). Тот же разрыв наблюдается и в Петербурге.