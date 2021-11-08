Аналитики определили разницу в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин
Требования к уровню оплаты труда у сотрудников обоих полов совпадает на позициях риелтора, PR-менеджера, проектировщика и многих других.
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Женщины реже мужчин требуют больше денег за свой труд, однако за последние 11 лет разрыв в зарплатных ожиданиях сотрудников разных полов в Москве сократился до 6%, а в Санкт-Петербурге — до 8%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
"Женщины всё ещё редко решаются просить денег больше мужчин, однако их зарплатные ожидания уже не назовёшь демпингом и разрыв с зарплатными ожиданиями мужчин меньше, чем в 2010 году, — 6 и 15% по Москве соответственно", — приводит результаты опроса РБК.
В ходе исследования были изучены зарплатные ожидания по 30 популярным позициям. По данным сервиса, требования к уровню заработной платы у сотрудников обоих полов совпадает на позициях риелтора, менеджера по развитию, проектировщика, технолога, личного ассистента, PR-менеджера, специалиста по работе с клиентами, кладовщика и сметчика.
Также оказалось, что женщины-экономисты требуют больше денег за свой труд, чем мужчины, однако их ожидания в среднем соответствуют предложениям на рынке. Чего не скажешь о сотрудницах, которые претендуют на должность финансового аналитика, архитектора или эколога. В Москве на этих позициях компании предлагают зарплаты в размере 120 тысяч, 95 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно, в то время как сами женщины хотят получить на пять-десять тысяч больше. Ожидания мужчин в этой сфере более реальны. Сильнее всего зарплатные ожидания мужчин и женщин в столице отличаются на позиции бизнес-аналитика (170 тысяч и 130 тысяч рублей соответственно) и программиста "1С" (180 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно). Тот же разрыв наблюдается и в Петербурге.
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