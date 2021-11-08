Мама Моргенштерна призналась, что рэпер видел отца всего пять раз в жизни
Она также рассказала, что её бывший муж был бизнесменом, но, столкнувшись с трудностями, начал самоуничтожать себя.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Рэпер Моргенштерн видел родного отца всего пять раз в жизни и не сразу узнал о том, что его не стало. Об этом в своём инстаграме рассказала мать музыканта Марина Валеева.
"Алишер в своих интервью часто говорил о папе, которого он видел раз пять, но запомнил его очень интересным", — написала она.
По словам мамы рэпера, с Тагиром они решили разойтись, когда их сын был ещё совсем маленьким. Она призналась, что всегда старалась оберегать Алишера от обидных вопросов об отце, объясняя, что в силу обстоятельств он не мог приходить часто. Она также рассказала, что бывший муж был предпринимателем и занимался искусством, но, столкнувшись с определёнными трудностями в жизни, "начал самоуничтожать себя". Ушёл из жизни Тагир Валеев, когда будущей звезде российской сцены было всего 11 лет, но мама рассказала ему об этом лишь спустя три года.
"А я почему-то знал, что его нет больше", — ответил ей Алишер.
Ранее Лайф сообщал, что Моргенштерн встревожил фанатов обещанием "вернуться" только через десять лет. Пока одни поклонники умоляют рэпера не бросать сцену, другие обвиняют во всём Ксению Собчак. Мол, именно после её интервью разразился скандал, из-за которого кумир молодёжи вынужден уйти в тень.
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