Мама Моргенштерна призналась, что рэпер видел отца всего пять раз в жизни

Рэпер Моргенштерн видел родного отца всего пять раз в жизни и не сразу узнал о том, что его не стало. Об этом в своём инстаграме рассказала мать музыканта Марина Валеева.

"Алишер в своих интервью часто говорил о папе, которого он видел раз пять, но запомнил его очень интересным", — написала она.

По словам мамы рэпера, с Тагиром они решили разойтись, когда их сын был ещё совсем маленьким. Она призналась, что всегда старалась оберегать Алишера от обидных вопросов об отце, объясняя, что в силу обстоятельств он не мог приходить часто. Она также рассказала, что бывший муж был предпринимателем и занимался искусством, но, столкнувшись с определёнными трудностями в жизни, "начал самоуничтожать себя". Ушёл из жизни Тагир Валеев, когда будущей звезде российской сцены было всего 11 лет, но мама рассказала ему об этом лишь спустя три года.

"А я почему-то знал, что его нет больше", — ответил ей Алишер.