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Кто такая Дилара и почему Моргенштерну с ней не противно

Девушка, зацепившая эпатажного артиста, на самом деле обладает природной красотой и химией, но почему-то тщательно это скрывает.

5 ноября, 08:15

Фото © Instagram / influesii и sashagim28

Сейчас 21-летняя Дилара Зинатуллина крутится в самых высоких слоях шоу-бизнеса и является эталонной женой рэпера — богатой красоткой словно с обложек журналов. Модели многие завидуют: девушки мечтают о такой же внешности, фанатки Моргенштерна, которые сами были бы не прочь сблизиться со звездой. Отсюда и всплывающие фото и видео с Диларой, которые нацелены на поиск её недостатков.

Фото © YouTube / Vogue Russia и Instagram / jan_safin

Фото © YouTube / Vogue Russia и Instagram / jan_safin

Кто такая Дилара? Обычная девочка из Уфы, круглая отличница, которая не пропустила ни одного урока, знала ответы на все вопросы и закончила девять классов на отлично. А затем в школьнице проснулся бунтарский дух и пубертат Дилара встретила с распахнутыми объятьями. Она начала агрессивно исследовать этот мир с помощью расширения сознания — алкоголь, сигареты и кое-что ещё... Девушка влилась в поток местных вечеринок, вписок и авантюр.

Фото © Instagram / influesii и sasha_polar

Фото © Instagram / influesii и sasha_polar

Так она, собственно, и познакомилась с Алишером Тагировичем Моргенштерном, который в тот момент только начинал приобретать свой первый музыкальный опыт. Дилара вместе с подругами отправилась в ночной клуб, но денег на вход им не хватило. Тогда одна из школьниц вспомнила, что её друг знает местного популярного рэпера, у которого можно затусить. Но идти пешком через весь город девушки не хотели, поэтому придумали план.

Фото © Instagram / influesii и sashatsyganok_

Фото © Instagram / influesii и sashatsyganok_

Незадолго до этого неизвестные и подвыпившие парни пытались с ними познакомиться и, не поверив в отказ, оставили красоткам свои номера телефонов. Школьницы вызвонили сердцеедов и попросили денег на такси, чтобы приехать в гости. Обрадованные парни сбросили необходимую сумму, но девушек так и не дождались, те на такси укатили к Моргенштерну. Он, к слову, оставил на вечеринке впечатление сомнительное, но неизгладимое, — зашёл в комнату, залпом выпил графин водки и ушёл.

Фото © Instagram / influesii

Фото © Instagram / influesii

Эпизод поразил Дилару, для неё этот человек стал особенным, но не потому, что "бухает, как зверь", а потому, что внутри всё вскипало при его появлении. Её демоны рвались наружу. К нему... Тем не менее умом Дилара была ещё на земле, у неё были серьёзные планы на свою карьеру. Она хотела стать профессиональной моделью — данные для этого были. Шикарная фигура и красивое лицо, вот только рост подкачал: 160 сантиметров — маловато для подиума.

Фото © Telegram / Светские хроники и Instagram / influesii

Фото © Telegram / Светские хроники и Instagram / influesii

Дилара усиленно развивала свои онлайн-площадки, набирая популярность как блогер. Моргенштерн с горизонта не пропадал, он помогал ей с подписчиками, подкидывая возможность засветиться, — девушка снималась в его клипах и рекламировала одежду. Снимки Дилары в соцсетях становились более профессиональными, декорации — более дорогими, а в образах появился стиль.

Дилара пошла было по пути искусственной коррекции своей внешности, но вовремя остановилась, увеличив лишь губы. Сейчас её ценят именно за естественную внешность. Вместе с армией фанатов растёт и число хейтеров, которые под лупой изучают каждое её изображение или видео. Новости о том, что Дилара без макияжа — это совсем другая девушка или что её пиарщики злоупотребляют фотошопом, приносят неплохой трафик. Но, положа руку на сердце, ей всего 21 год... И эти разоблачения только в её пользу хотя бы потому, что без макияжа и фотокоррекции девушка объективно выглядит хорошо. Здесь другой вопрос: зачем ей вся эта мишура? Ответ, наверное, всё в той же плоскости — ради Моргена...

Фото © Instagram / influesii

Фото © Instagram / influesii

Хейтеры смеются над Диларой, когда у неё слетает фильтр, фотограф случайно выкладывает настоящие снимки или кадрами делится простой человек со стороны. Чего стоит одно видео с показа бренда Bicholla на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, где неопытная Дилара на огромных каблуках неуверенно вышагивала в странном наряде и старалась не упасть, запутавшись в юбке.

Видео © Telegram / YOBAJUR и TikTok / Womanru

Тогда злопыхателей поразили её "толстые" ноги — совсем не такие, как на фото в "Инстаграме". Вот только девушкам с ростом в 160 сантиметров и таким типом фигуры очень сложно добиться классического модельного состояния — все попытки обычно приводят к нервным срывам и анорексии. А Дилару в тот раз затравили за бёдра, хотя объективно причин для хейта нет. Откуда же столько неприятия?

Фото © Instagram / influesii, sashagim28 и Telegram / "Светские хроники"

Фото © Instagram / influesii, sashagim28 и Telegram / "Светские хроники"

Проблема модели кроется в ней самой, но не в привычном для всех смысле. Девушка легко может избавиться от обидных комментариев и смешков, просто сменив вектор деятельности и свой личный бренд. Обычная девочка теперь старается казаться светской львицей, инста-дивой и пафосной стервой, вот только каждый раз в её тщательно подобранном образе проглядывает настоящая Дилара.

Фото © TikTok / marriatv и Instagram / maxafotaet

Фото © TikTok / marriatv и Instagram / maxafotaet

Девушка красива сама по себе — без тонн косметики, дорогих нарядов, выгодных поз и фотошопа. Она спокойно могла бы продвигать свою внешность, тем более сейчас есть тренд на естественность и бодипозитив. Дилара всё равно популярна и добьётся успеха — даже с неподходящим ростом и пышными бёдрами. Зато в этом случае гордости от её достижений было бы больше. Вопрос лишь в том, принадлежит ли она себе или всё же продала душу существу, у которого на лице три шестёрки?..

Фото © Instagram / influesii

Фото © Instagram / influesii

Как сложилась судьба "папиной дочки", от которой никто не ожидал таких внешних изменений

Как сложилась судьба "папиной дочки", от которой никто не ожидал таких внешних изменений

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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