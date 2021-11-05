Кто такая Дилара и почему Моргенштерну с ней не противно

Сейчас 21-летняя Дилара Зинатуллина крутится в самых высоких слоях шоу-бизнеса и является эталонной женой рэпера — богатой красоткой словно с обложек журналов. Модели многие завидуют: девушки мечтают о такой же внешности, фанатки Моргенштерна, которые сами были бы не прочь сблизиться со звездой. Отсюда и всплывающие фото и видео с Диларой, которые нацелены на поиск её недостатков.

Фото © YouTube / Vogue Russia и Instagram / jan_safin

Кто такая Дилара? Обычная девочка из Уфы, круглая отличница, которая не пропустила ни одного урока, знала ответы на все вопросы и закончила девять классов на отлично. А затем в школьнице проснулся бунтарский дух и пубертат Дилара встретила с распахнутыми объятьями. Она начала агрессивно исследовать этот мир с помощью расширения сознания — алкоголь, сигареты и кое-что ещё... Девушка влилась в поток местных вечеринок, вписок и авантюр.

Фото © Instagram / influesii и sasha_polar

Так она, собственно, и познакомилась с Алишером Тагировичем Моргенштерном, который в тот момент только начинал приобретать свой первый музыкальный опыт. Дилара вместе с подругами отправилась в ночной клуб, но денег на вход им не хватило. Тогда одна из школьниц вспомнила, что её друг знает местного популярного рэпера, у которого можно затусить. Но идти пешком через весь город девушки не хотели, поэтому придумали план.

Фото © Instagram / influesii и sashatsyganok_

Незадолго до этого неизвестные и подвыпившие парни пытались с ними познакомиться и, не поверив в отказ, оставили красоткам свои номера телефонов. Школьницы вызвонили сердцеедов и попросили денег на такси, чтобы приехать в гости. Обрадованные парни сбросили необходимую сумму, но девушек так и не дождались, те на такси укатили к Моргенштерну. Он, к слову, оставил на вечеринке впечатление сомнительное, но неизгладимое, — зашёл в комнату, залпом выпил графин водки и ушёл.

Фото © Instagram / influesii

Эпизод поразил Дилару, для неё этот человек стал особенным, но не потому, что "бухает, как зверь", а потому, что внутри всё вскипало при его появлении. Её демоны рвались наружу. К нему... Тем не менее умом Дилара была ещё на земле, у неё были серьёзные планы на свою карьеру. Она хотела стать профессиональной моделью — данные для этого были. Шикарная фигура и красивое лицо, вот только рост подкачал: 160 сантиметров — маловато для подиума.

Фото © Telegram / Светские хроники и Instagram / influesii

Дилара усиленно развивала свои онлайн-площадки, набирая популярность как блогер. Моргенштерн с горизонта не пропадал, он помогал ей с подписчиками, подкидывая возможность засветиться, — девушка снималась в его клипах и рекламировала одежду. Снимки Дилары в соцсетях становились более профессиональными, декорации — более дорогими, а в образах появился стиль.

Дилара пошла было по пути искусственной коррекции своей внешности, но вовремя остановилась, увеличив лишь губы. Сейчас её ценят именно за естественную внешность. Вместе с армией фанатов растёт и число хейтеров, которые под лупой изучают каждое её изображение или видео. Новости о том, что Дилара без макияжа — это совсем другая девушка или что её пиарщики злоупотребляют фотошопом, приносят неплохой трафик. Но, положа руку на сердце, ей всего 21 год... И эти разоблачения только в её пользу хотя бы потому, что без макияжа и фотокоррекции девушка объективно выглядит хорошо. Здесь другой вопрос: зачем ей вся эта мишура? Ответ, наверное, всё в той же плоскости — ради Моргена...

Фото © Instagram / influesii

Хейтеры смеются над Диларой, когда у неё слетает фильтр, фотограф случайно выкладывает настоящие снимки или кадрами делится простой человек со стороны. Чего стоит одно видео с показа бренда Bicholla на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, где неопытная Дилара на огромных каблуках неуверенно вышагивала в странном наряде и старалась не упасть, запутавшись в юбке.

Видео © Telegram / YOBAJUR и TikTok / Womanru

Тогда злопыхателей поразили её "толстые" ноги — совсем не такие, как на фото в "Инстаграме". Вот только девушкам с ростом в 160 сантиметров и таким типом фигуры очень сложно добиться классического модельного состояния — все попытки обычно приводят к нервным срывам и анорексии. А Дилару в тот раз затравили за бёдра, хотя объективно причин для хейта нет. Откуда же столько неприятия?

Фото © Instagram / influesii, sashagim28 и Telegram / "Светские хроники"

Проблема модели кроется в ней самой, но не в привычном для всех смысле. Девушка легко может избавиться от обидных комментариев и смешков, просто сменив вектор деятельности и свой личный бренд. Обычная девочка теперь старается казаться светской львицей, инста-дивой и пафосной стервой, вот только каждый раз в её тщательно подобранном образе проглядывает настоящая Дилара.

Фото © TikTok / marriatv и Instagram / maxafotaet

Девушка красива сама по себе — без тонн косметики, дорогих нарядов, выгодных поз и фотошопа. Она спокойно могла бы продвигать свою внешность, тем более сейчас есть тренд на естественность и бодипозитив. Дилара всё равно популярна и добьётся успеха — даже с неподходящим ростом и пышными бёдрами. Зато в этом случае гордости от её достижений было бы больше. Вопрос лишь в том, принадлежит ли она себе или всё же продала душу существу, у которого на лице три шестёрки?..