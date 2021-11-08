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Россияне обрушили портал "Госуслуги", кинувшись проверять срок действия QR-кодов

Ранее срок действия сертификатов о прививке и перенесённом ковиде сократился вдвое.

8 ноября, 07:04

Фото © ТАСС / Зотов Алексей

Скриншот © "Госуслуги"

Скриншот © "Госуслуги"

На портале "Госуслуги" произошёл масштабный сбой. Вероятно, он связан с большим наплывом пользователей, которые кинулись проверять срок действия своих QR-кодов о пройденной вакцинации.

"По техническим причинам портал временно недоступен", — такое сообщение видят россияне при попытке зайти в личный кабинет.

Россиянам начали выдавать новые сертификаты о вакцинации или перенесённом ковиде

Россиянам начали выдавать новые сертификаты о вакцинации или перенесённом ковиде

Напомним, сегодня утром стало известно, что портал "Госуслуги" сократил срок действия сертификатов о вакцинации и прилагающихся к ним QR-кодов вдвое. Из-за этого документ, разрешающий посещать общественные места в условиях ковидных ограничений, у многих россиян аннулировался.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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