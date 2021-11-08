Россияне обрушили портал "Госуслуги", кинувшись проверять срок действия QR-кодов

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На портале "Госуслуги" произошёл масштабный сбой. Вероятно, он связан с большим наплывом пользователей, которые кинулись проверять срок действия своих QR-кодов о пройденной вакцинации.

"По техническим причинам портал временно недоступен", — такое сообщение видят россияне при попытке зайти в личный кабинет.