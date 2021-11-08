Россияне обрушили портал "Госуслуги", кинувшись проверять срок действия QR-кодов
Ранее срок действия сертификатов о прививке и перенесённом ковиде сократился вдвое.
Фото © ТАСС / Зотов Алексей
Скриншот © "Госуслуги"
На портале "Госуслуги" произошёл масштабный сбой. Вероятно, он связан с большим наплывом пользователей, которые кинулись проверять срок действия своих QR-кодов о пройденной вакцинации.
"По техническим причинам портал временно недоступен", — такое сообщение видят россияне при попытке зайти в личный кабинет.
Напомним, сегодня утром стало известно, что портал "Госуслуги" сократил срок действия сертификатов о вакцинации и прилагающихся к ним QR-кодов вдвое. Из-за этого документ, разрешающий посещать общественные места в условиях ковидных ограничений, у многих россиян аннулировался.
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