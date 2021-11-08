В федеральном оперштабе назвали аннулирование QR-кодов сбоем программы
Ранее сегодня россияне массово пожаловались, что выданные ранее на год сертификаты о вакцинации теперь недействительны.
Фото © ТАСС / AP / Pavel Golovkin
Федеральный оперативный штаб назвал "сбоем программы" аннулирование старых QR-кодов, которые россияне получили после вакцинации от ковида. Об этом сообщает E1.RU.
В оперштабе подтвердили изданию, что официально никакого документа об изменении сроков действия кодов не было, и сообщили, что, скорее всего, это сбой системы портала госуслуг. Тем, кто столкнулся с аннулированием, советуют позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.
Напомним, 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава РФ, устанавливающий новую форму сертификата о вакцинации от ковида. После этого на "Госуслугах" вдвое сократился срок действия старых QR-кодов. Граждане массово жалуются, что выданные ранее на год сертификаты теперь аннулированы.
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