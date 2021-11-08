В федеральном оперштабе назвали аннулирование QR-кодов сбоем программы

Федеральный оперативный штаб назвал "сбоем программы" аннулирование старых QR-кодов, которые россияне получили после вакцинации от ковида. Об этом сообщает E1.RU.

В оперштабе подтвердили изданию, что официально никакого документа об изменении сроков действия кодов не было, и сообщили, что, скорее всего, это сбой системы портала госуслуг. Тем, кто столкнулся с аннулированием, советуют позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.