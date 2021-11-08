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Минцифры: Срок действия QR-кодов остаётся прежним

По данным ведомства, аннулирование некоторых сертификатов о вакцинации произошло в связи с техническими работами на портале "Госуслуги".

8 ноября, 07:24

Фото © ТАСС / Роман Пименов

В Минцифры и Минздраве России прокомментировали ситуацию с массовым аннулированием QR-кодов, полученных после вакцинации от ковида более полугода назад. В ведомствах заверяют, что срок действия документов остаётся прежним — один год.

"QR-коды, которые получают россияне на портале "Госуслуги" после вакцинирования от CoViD-19, действительны в течение всего срока. Некоторые пользователи портала госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на шесть месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале "Госуслуги", говорится в сообщении.

Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

Россияне обрушили портал "Госуслуги", кинувшись проверять срок действия QR-кодов

Россияне обрушили портал "Госуслуги", кинувшись проверять срок действия QR-кодов

Напомним, 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава РФ, устанавливающий новую форму сертификата о вакцинации от ковида. После этого на "Госуслугах" вдвое сократился срок действия старых QR-кодов. Граждане массово жалуются, что выданные ранее на год сертификаты теперь аннулированы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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