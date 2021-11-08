Минцифры: Срок действия QR-кодов остаётся прежним

В Минцифры и Минздраве России прокомментировали ситуацию с массовым аннулированием QR-кодов, полученных после вакцинации от ковида более полугода назад. В ведомствах заверяют, что срок действия документов остаётся прежним — один год.

"QR-коды, которые получают россияне на портале "Госуслуги" после вакцинирования от CoViD-19, действительны в течение всего срока. Некоторые пользователи портала госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на шесть месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале "Госуслуги", — говорится в сообщении.

Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.