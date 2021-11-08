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Доктор Мясников объяснил, почему нельзя подавлять кашель

Этот рефлекс может быть связан с воздействием на рецепторы в лёгких, пищеводе, перикарде и даже ушах.

8 ноября, 07:37

Фото © Pexels

Кашель не стоит подавлять, необходимо искать его причину, иначе есть опасность упустить серьёзное заболевание. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, в организме человека кашель выполняет важную функцию.

"Он несёт защитную функцию, не просто очищая лёгкие от посторонних предметов и раздражителей, но и защищая, в том числе от инфекций. Это один из основных механизмов защиты лёгких от инфекций и поддержания функции газообмена", — объяснил доктор "Вечерней Москве".

Его сдерживание не принесёт организму немедленного вреда, но у кашля могут быть патологические причины — нарушение кислотности желудка или другие вещи, раздражающие кашлевые рецепторы в лёгких, пищеводе, перикарде и даже ушах. Мясников советует не подавлять кашель и выяснять его природу.

Доктор Мясников назвал самую неожиданную причину кашля

Доктор Мясников назвал самую неожиданную причину кашля

Ранее Александр Мясников рассказывал, как по вкусовым рецепторам можно выявить опухоль головного мозга.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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