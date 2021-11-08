Доктор Мясников объяснил, почему нельзя подавлять кашель
Этот рефлекс может быть связан с воздействием на рецепторы в лёгких, пищеводе, перикарде и даже ушах.
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Кашель не стоит подавлять, необходимо искать его причину, иначе есть опасность упустить серьёзное заболевание. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, в организме человека кашель выполняет важную функцию.
"Он несёт защитную функцию, не просто очищая лёгкие от посторонних предметов и раздражителей, но и защищая, в том числе от инфекций. Это один из основных механизмов защиты лёгких от инфекций и поддержания функции газообмена", — объяснил доктор "Вечерней Москве".
Его сдерживание не принесёт организму немедленного вреда, но у кашля могут быть патологические причины — нарушение кислотности желудка или другие вещи, раздражающие кашлевые рецепторы в лёгких, пищеводе, перикарде и даже ушах. Мясников советует не подавлять кашель и выяснять его природу.
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