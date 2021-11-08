На съёмках "Ржавчины" с Болдуином пострадал ещё один человек
Необычная травма грозит осветителю ампутацией целой конечности.
Съёмочная площадка фильма "Ржавчина". Фото © ТАСС / AP / Jae C. Hong
Очередной печальный случай произошёл на съёмочной площадке фильма "Ржавчина", трагично известного по недавним событиям с участием голливудского актёра Алека Болдуина. На этот раз несчастье случилось с осветителем Джейсоном Миллером.
Как сообщает SkyNews, во время разборки съёмочной площадки мужчину укусил ядовитый паук. Миллера срочно госпитализировали, у него развился некроз тканей и сепсис. Самое ужасное, что встреча с опасным членистоногим может лишить его не только работы, но и полностью поменять образ жизни — Миллеру грозит ампутация руки. В Сети уже начали сбор денег на срочное лечение мужчины.
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины — оператор Галина Хатчинс — погибла. Обвинения против Болдуина не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.
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