На съёмках "Ржавчины" с Болдуином пострадал ещё один человек

Очередной печальный случай произошёл на съёмочной площадке фильма "Ржавчина", трагично известного по недавним событиям с участием голливудского актёра Алека Болдуина. На этот раз несчастье случилось с осветителем Джейсоном Миллером.

Как сообщает SkyNews, во время разборки съёмочной площадки мужчину укусил ядовитый паук. Миллера срочно госпитализировали, у него развился некроз тканей и сепсис. Самое ужасное, что встреча с опасным членистоногим может лишить его не только работы, но и полностью поменять образ жизни — Миллеру грозит ампутация руки. В Сети уже начали сбор денег на срочное лечение мужчины.