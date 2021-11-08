Экс-глава Минэнерго Сергей Шматко умер от коронавируса

В возрасте 55 лет ушёл из жизни бывший министр энергетики РФ, президент ООО "Артпол холдинг" Сергей Шматко. О его смерти сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"От имени Министерства энергетики РФ и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом специального представителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России С.И. Шматко", — говорится в сообщении Шульгинова на сайте Минэнерго.

По словам министра, Шматко был одним из самых авторитетных руководителей ТЭК. Он внёс большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях. Шматко занимал пост главы Минэнерго в течение четырёх лет, после чего его назначили спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

В компании "Артпол холдинг" в беседе с РБК уточнили, что экс-министр скончался 7 ноября от коронавируса в 52-й больнице в Москве.