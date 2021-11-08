Экс-глава Минэнерго Сергей Шматко умер от коронавируса
Он занимал этот пост в течение четырёх лет: с 2008 по 2012 год.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
В возрасте 55 лет ушёл из жизни бывший министр энергетики РФ, президент ООО "Артпол холдинг" Сергей Шматко. О его смерти сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"От имени Министерства энергетики РФ и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом специального представителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России С.И. Шматко", — говорится в сообщении Шульгинова на сайте Минэнерго.
По словам министра, Шматко был одним из самых авторитетных руководителей ТЭК. Он внёс большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях. Шматко занимал пост главы Минэнерго в течение четырёх лет, после чего его назначили спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.
В компании "Артпол холдинг" в беседе с РБК уточнили, что экс-министр скончался 7 ноября от коронавируса в 52-й больнице в Москве.
Ранее стало известно о смерти последнего в истории министра путей сообщения России Вадима Морозова. Этот пост он занимал с октября 2003 по февраль 2004 года, когда ведомство было упразднено.
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