Эксперт объяснила, кому лучше ездить стоя в общественном транспорте

Беременные женщины, пожилые люди и дети должны ехать в общественном транспорте сидя, чтобы не навредить своему здоровью. А всем остальным стоит радоваться возможности постоять во время поездки, считает инструктор по адаптивной физической культуре Анна Батрак.

"Если вы не попадаете в группу людей, которым рекомендовано сидеть, то возможности постоять в транспорте нужно радоваться и пользоваться ею. Такое положение отлично прорабатывает вестибулярный аппарат и включает глубокую мускулатуру тела, которая в обычной жизни не задействована", — объяснила эксперт в беседе с "Москвой 24".

Она рассказала, что у 60–85% населения во всём мире наблюдается гиподинамия, то есть малоподвижность. Это приводит к постепенной атрофии мышц, вымыванию кальция из костей и остеопорозу. Также гиподинамия способствует увеличению риска смертности.

Люди сидят на работе, в автобусе, в машине, дома — это, по словам специалиста, вызывает постоянный спазм в мышцах, который приводит к отеканию ног, болям в спине и пояснице, одышке и головным болям. Батрак советует чаще ездить в общественном транспорте стоя, при этом меняя положение рук, переминаясь с ноги на ногу, поворачиваясь вправо и влево. Эксперт утверждает, что благодаря таким несложным движениям, можно размять позвоночник, суставы и пробудить мышцы.