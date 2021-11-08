Глава Минприроды Александр Козлов заболел ковидом
Министр самоизолировался дома, вместо него в мероприятиях будут участвовать заместители.
Фото © ТАСС / Владислав Шатило
Глава Минприроды РФ Александр Козлов заболел коронавирусом, болезнь протекает в лёгкой форме. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Марина Евсеева.
"У Александра Александровича положительный тест на CoViD-19. Болезнь протекает в лёгкой форме, о госпитализации речи не идёт", — сказала она.
Сейчас Козлов находится дома и работает удалённо, вместо министра в мероприятиях будут участвовать его заместители. Так, в климатическом саммите в Глазго примет участие замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.
А ранее профессор Пётр Чумаков и иммунолог Николай Крючков заявили, что практически все люди в мире переболеют коронавирусом, когда это произойдёт — эпидемия закончится.
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