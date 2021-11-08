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Глава Минприроды Александр Козлов заболел ковидом

Министр самоизолировался дома, вместо него в мероприятиях будут участвовать заместители.

8 ноября, 08:29

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Глава Минприроды РФ Александр Козлов заболел коронавирусом, болезнь протекает в лёгкой форме. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Марина Евсеева.

"У Александра Александровича положительный тест на CoViD-19. Болезнь протекает в лёгкой форме, о госпитализации речи не идёт", — сказала она.

Сейчас Козлов находится дома и работает удалённо, вместо министра в мероприятиях будут участвовать его заместители. Так, в климатическом саммите в Глазго примет участие замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.

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А ранее профессор Пётр Чумаков и иммунолог Николай Крючков заявили, что практически все люди в мире переболеют коронавирусом, когда это произойдёт — эпидемия закончится.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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