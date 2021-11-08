Глава Минприроды Александр Козлов заболел ковидом

Глава Минприроды РФ Александр Козлов заболел коронавирусом, болезнь протекает в лёгкой форме. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Марина Евсеева.

"У Александра Александровича положительный тест на CoViD-19. Болезнь протекает в лёгкой форме, о госпитализации речи не идёт", — сказала она.

Сейчас Козлов находится дома и работает удалённо, вместо министра в мероприятиях будут участвовать его заместители. Так, в климатическом саммите в Глазго примет участие замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.