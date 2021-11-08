Суд признал законным отказ в рассмотрении вопроса о передаче Уилана США
При этом его адвокат заявил, что сторона защиты не согласна с решением и намерена обжаловать его.
Фото © VK / Пол Уилан
В Нижнем Новгороде Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение Верховного суда Мордовии не рассматривать ходатайство о передаче США осуждённого в России за шпионаж Пола Уилана.
"Оставить без изменения", — объявил судья Николай Волков.
Адвокат американца Владимир Жеребенков сообщил журналистам, что защита не согласна с решением апелляционного суда и намерена обжаловать его в кассационной инстанции.
Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.
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