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Суд признал законным отказ в рассмотрении вопроса о передаче Уилана США

При этом его адвокат заявил, что сторона защиты не согласна с решением и намерена обжаловать его.

8 ноября, 08:21
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/paulnwhelan?z=photo15368640_416737470/photos15368640" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пол Уилан</a></p>

Фото © VK / Пол Уилан

В Нижнем Новгороде Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение Верховного суда Мордовии не рассматривать ходатайство о передаче США осуждённого в России за шпионаж Пола Уилана.

"Оставить без изменения", — объявил судья Николай Волков.

Адвокат американца Владимир Жеребенков сообщил журналистам, что защита не согласна с решением апелляционного суда и намерена обжаловать его в кассационной инстанции.

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Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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