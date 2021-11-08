Вин Дизель и Дуэйн Джонсон заключили негласное перемирие из-за финала "Форсажа"

Вин Дизель публично обратился к Дуэйну Джонсону с просьбой вернуться в "Форсаж", чтобы красиво завершить историю. Он призвал коллегу исполнить своё предназначение и снова сыграть роль агента ФБР Люка Хоббса, что тот воспринял с улыбкой.

"Мой младший брат Дуэйн... время пришло. Мир ждёт финала 10-й части... Наследие ждёт... Я поклялся, что мы сделаем лучший финал! Я говорю это из любви... но вы должны появиться, не оставляйте франшизу без дела, вы должны сыграть очень важную роль. Никто другой не может сыграть Хоббса. Я надеюсь, что вы окажетесь на высоте и исполните своё предназначение", — написал Вин Дизель в Instagram.

Дуэйн Джонсон дал актёру неоднозначный ответ. В комментарии изданию Hollywood Reporter Скала заявил, что "смеялся сильно" из-за слов Дизеля. Он выразил предположение, что над призывом коллеги "посмеялись все".

Дуэйн Джонсон снимался в роли агента ФБР Люка Хоббса в "Форсаже" с пятого по восьмую часть включительно. Во время совместной работы у него с Дизелем возникали разногласия и даже конфликты. После восьмого фильма персонаж Джонсона получил спин-офф, а в девятом "Форсаже" и вовсе обошлись без него. При этом официально не сообщалось, по какой причине персонажа вывели из основных фильмов франшизы. Ожидается, что 10-й "Форсаж" станет финальным и будет разбит на две части. Премьера намечена на апрель 2023 года, но точной даты выхода пока нет.