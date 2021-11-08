Вин Дизель и Дуэйн Джонсон заключили негласное перемирие из-за финала "Форсажа"
Во время совместной работы над франшизой у актёров возникали разногласия и даже конфликты.
Кадр из фильма "Форсаж-6" © "Кинопоиск"
Вин Дизель публично обратился к Дуэйну Джонсону с просьбой вернуться в "Форсаж", чтобы красиво завершить историю. Он призвал коллегу исполнить своё предназначение и снова сыграть роль агента ФБР Люка Хоббса, что тот воспринял с улыбкой.
"Мой младший брат Дуэйн... время пришло. Мир ждёт финала 10-й части... Наследие ждёт... Я поклялся, что мы сделаем лучший финал! Я говорю это из любви... но вы должны появиться, не оставляйте франшизу без дела, вы должны сыграть очень важную роль. Никто другой не может сыграть Хоббса. Я надеюсь, что вы окажетесь на высоте и исполните своё предназначение", — написал Вин Дизель в Instagram.
Дуэйн Джонсон дал актёру неоднозначный ответ. В комментарии изданию Hollywood Reporter Скала заявил, что "смеялся сильно" из-за слов Дизеля. Он выразил предположение, что над призывом коллеги "посмеялись все".
Дуэйн Джонсон снимался в роли агента ФБР Люка Хоббса в "Форсаже" с пятого по восьмую часть включительно. Во время совместной работы у него с Дизелем возникали разногласия и даже конфликты. После восьмого фильма персонаж Джонсона получил спин-офф, а в девятом "Форсаже" и вовсе обошлись без него. При этом официально не сообщалось, по какой причине персонажа вывели из основных фильмов франшизы. Ожидается, что 10-й "Форсаж" станет финальным и будет разбит на две части. Премьера намечена на апрель 2023 года, но точной даты выхода пока нет.
Ранее Лайф рассказывал, что актёр Дуэйн Джонсон разыграл коллег на съёмках одного из "Форсажей" и их искренняя реакция попала в фильм. На "Ютубе" этот отрывок набрал свыше трёх миллионов просмотров и более 59 тысяч лайков.
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