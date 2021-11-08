Американский сенатор обвинил Байдена в ослаблении армии

Военнослужащие американской армии уделяют больше времени культурному аспекту, чем реальной военной подготовке. С таким заявлением выступил член Комитета по вооружённым силам сената США Джош Хоули.

Как сообщает газета The Daily Telegraph, такой вывод политик сделал на фоне поражения американцев во время недавних военных учений с британцами. По его словам, сегодня солдаты изучают критическую расовую теорию, вместо того чтобы следить за физической подготовкой и оттачивать навыки ведения боя. Виной тому политика администрации президента Джо Байдена, считает Хоули.