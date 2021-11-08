В Южно-Сахалинске подростки жестоко избили мальчика за "неправильных друзей"
При этом компания обещала убить и закопать семью школьника, если он расскажет о случившемся.
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В Южно-Сахалинске пятеро парней избили подростка за то, что он общается с мальчиком, который "живёт не по понятиям". Родственники пострадавшего обратились в полицию, однако они опасаются, что зачинщик сможет повлиять на участников произошедшего и избежать наказания.
Как сообщает местное информагентство "Сах.ком", школьник гулял с двумя девочками, потом к ним присоединилась компания из пяти человек 15–16 лет. В какой-то момент подростки узнали, что их новый знакомый здоровался с ребёнком, который, по их мнению, "живёт не по понятиям" и "не такой, как все". Посовещавшись, компания решила, что подросток должен ответить за это. Они начали избивать мальчика руками и ногами.
"У меня есть знакомый, который сидел и не боится вернуться в тюрьму. Если ты "замусоришься", то твою семью убьют и закопают", — угрожал один из подростков.
После избиения парень пришёл домой и рассказал обо всём родителям. Его увезли в больницу с многочисленными ушибами, кровоподтёками, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Ранее в Хабаровском крае подростки-спортсмены жестоко избили сверстника. Они не перестали наносить удары, даже когда мальчик заплакал. В городе многие в курсе этой истории, однако с извергами лишь провели разъяснительную беседу.
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