Под Ярославлем накрыли подпольный табачный цех с годовым оборотом в 100 млн рублей

В Ярославской области правоохранители пресекли нелегальное производство табачной продукции с годовым оборотом в 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Противоправную деятельность осуществляла целая ОПГ, для работы в которой привлекались в основном мигранты из Средней Азии. Всего было обнаружено две производственные линии табака и два склада хранения поддельной продукции, которая впоследствии реализовывалась на территории Подмосковья. В ходе следственных действий оперативники изъяли более 133 тысяч пачек сигарет.

"Изъято более 133 тыс. пачек сигарет, табак массой свыше 14 т, а также финансовая документация, подтверждающая теневую экономическую деятельность. Установлены факты реализации немаркированной табачной продукции с мая 2020 года по июль 2021 года на сумму свыше 100 млн рублей", — говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Всего было задержано шесть человек. Против них возбудили уголовные дела по нескольким статьям и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.