Диетолог назвала "полезные" продукты, которые нельзя употреблять ни в коем случае

Диетолог и фитнес-тренер Светлана Панченко пообщалась с журналистами РИА "Новости" и поделилась своим мнением о реальной пользе продуктов, которые принято считать чуть ли не панацеей. По словам специалиста, разрекламированные гранола, орехи, йогурты, творог и сыры могут быть не только не такими полезными, но даже вредными. К примеру, сухофрукты. Прежде чем скупать чернослив и курагу, сначала надо бы убедиться, что производство вкусняшек такое же здоровое, как нас убеждают.

Для блеска и мягкости в них очень часто добавляют жир и глицерин, а для ускорения процесса сушки используют туннельные печи и даже бензиновые горелки Светлана Панченко

Фото © VK / Светлана Панченко

Глицерин часто используется в пищевой промышленности как загуститель. Ничего незаконного в этом нет. Но большая концентрация этого вещества в организме может привести к проблемам с почками и кровеносными сосудами. Диетолог обращает внимание на модную нынче гранолу. Производители обещают, что их продукт снижает уровень холестерина, регулирует пищеварение, помогает сбросить вес, улучшает работу сердца и ещё много чего. Но и тут нужно смотреть на состав, ведь в производстве могут использовать сахар, а уж в нём точно никакой пользы нет.

Гранола очень часто содержит сахар или сахарозаменители на фруктозе, что также повышает калорийность, более того, фруктоза в больших количествах бьёт по вашей печени Светлана Панченко

К йогуртам из магазина тоже следует отнестись со скепсисом. Светлана уверяет, что единственная причина, по которой у йогуртов такой имидж, — эта их "полезная микрофлора". Но практически всё, что продаётся в пёстрых стаканчиках и бутылочках, подвергается термической обработке, а значит, ни о какой микрофлоре уже и речи не может быть.

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Ну а про любимые мультизлаковые батончики вообще можно забыть: "В их состав часто входит пальмовое масло, низкокачественный шоколад, сахарный сироп, а также искусственные ароматизаторы и мука", — утверждает Панченко. Орехи тоже могут быть не совсем полезными. Причин несколько. Во-первых, фитиновая кислота в их составе мешает усвоению минералов. Во-вторых, орехи — сильный аллерген. В-третьих, орехи легко покрываются плесенью, если их неправильно хранить. Правда, диетолог не отметила, что решается это всё здравым смыслом: есть в меру, а выбирать тщательно. Ну и последнее — любимый всеми "фитоняшками" обезжиренный творог.

Фото © VK / Светлана Панченко