Стриптизёрша нашла жучок в машине во время трансляции, но никто не ожидал, что закончится это трагедией
Девушке угрожала реальная опасность, но, когда это поняли, было уже слишком поздно.
Фото © Instagram / yabrowgirl
В середине октября Эбигейл Салдана из Далласа, США, обнаружила GPS-трекер в своём автомобиле. Испуганная девушка записала всё на видео и опубликовала в Instagram, предупредив подписчиц об опасности, которая подстерегает их повсюду. Оказалось, беспокойства американки были не бессмысленны. Через две недели её убили в той самой машине.
Проверяйте под вашими машинами, девочки! Это никакая не шутка, а ведь думаешь, что такое с тобой никогда не произойдёт
Кадр из видео © Instagram / xabigailsaldana
Полиция Форт-Уэрта обнаружила труп девушки в её машине. Её застрелили. Несколько дней власти изучали записи с камер наблюдения, чтобы составить список подозреваемых. Перечень оказался совсем не длинным. Главным фигурантом по делу стал 54-летний Стэнли Шлига. Мужчина был клиентом Эбигейл в кабаре, пишет Daily Dot. Когда смена девушки закончилась, подозреваемый поехал за ней, а затем, дождавшись когда она припаркуется, застрелил.
Фото © TARRANT COUNTY SHERIFF’S OFFICE, Instagram / yabrowgirl
Опровержений этой версии пока что нет. В интервью People коллега Эбигейл рассказал, что девушка неоднократно жаловалась на Шлига — он и раньше преследовал её и приставал. Когда группа захвата ворвалась в дом подозреваемого, военные обнаружили его на балконе с несколькими ранениями, которые он нанёс себе сам. Власти официально обвинили Шлига в убийстве, но он пока не даёт показаний. Вероятнее всего, защита будет строиться на его невменяемости.
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