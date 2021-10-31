Кого из знаменитостей пользователи Reddit подозревают в реальных убийствах, и им трудно возразить
Шуточная фантазия "реддиторов" вылилась в серьёзную дискуссию с аргументами, с которыми трудно не согласиться.
Фото © Instagram / kevinspacey, krisjenner, amiparis
На днях пользователь Reddit 999beersonthewall опубликовал пост с провокационным вопросом: "Если бы кто-то из звёзд оказался серийным убийцей, по поводу кого вы бы не удивились?" Публикация тут же стала вирусной. Меньше чем за сутки она набрала 30 тысяч голосов и 15 тысяч комментариев. В подборке ниже — 10 самых жутких, но резонных предположений.
Кевин Спейси! Куча людей, которые говорили про него ужасные вещи, уже мертвы. Судя по всему, только в 2019 году погибли три обвинителя...
Фото © Instagram / kevinspacey
Марк Цукерберг. Клянусь, есть в нём что-то... Обычно я не верю в теории заговоров о роботах/пришельцах/рептилоидах, но... этот парень не похож на человека. Знаете, как у вас возникает ощущение жуткой пустоты, когда вы смотрите на жуткую куклу? Вот что я чувствую, когда смотрю на него. <...> Вероятно, это происходит потому, что мы чувствуем, что он плохой парень, и наше подсознание заставляет интерпретировать это таким странным образом
Фото © Instagram / zuck
У меня нет даже малейших сомнений, что у Джеффа Безоса есть частный остров, на котором он охотится на людей ради развлечения. Я в этом просто уверен
Фото © Instagram / jeffbezos
Эллен Дедженерес. Эта её любовь, пугать до смерти её гостей... Кажется, она действительно выглядит так, словно хорошо проводит время — это когда она наблюдает, как кто-то кричит в ужасе
Надпись на футболке: "Мы не остановимся". Фото © Instagram / theellenshow
Джаред Лето ударил меня ногой в грудь во время тура Taste of Chaos 2008 года, когда толпа несла его на руках. Он буквально оттолкнулся от меня, чтобы вернуться на сцену. Если кто и является серийным убийцей, то точно этот засранец. Он весь такой "преклонись предо мной, жалкий человечишка". Есть ощущение, что он тебя убьёт, но сначала расскажет, что твоя смерть не будет напрасной... как минимум, она сделает его сильнее или что-то вроде того
Фото © Instagram / jaredleto
Том Круз. Он живёт в этой секте сайентологии, и в одном подкасте я слышала, что он у них на таком уровне доверия, что может запросто убить человека, а они сделают вид, что ничего не было или даже помогут замести следы
Фото © Instagram / tomcruise
Гвинет Пэлтроу. Я прямо представляю, как она блаженно улыбается, проводя условный "ритуал плодородия", на котором из лучшего летнего стажёра делают витаминки её бренда...
Фото © Instagram / gwynethpaltrow
Квентин Тарантино. Помните то интервью, в котором у него спросили, что для него значат эти жестокие сцены в его фильмах, а он очень разозлился?..
Фото © Instagram / angelopennetta, wmag
Крис Дженнер! Да она сто процентов приносила в жертву людей, чтобы построить свою семейную империю.
P.S.: Дорогая Крис, я просто шучу. Пожалуйста, не убивай и не приноси меня в жертву
Фото © Instagram / krisjenner, amiparis
Арми Хаммер. Не понимаю, почему его ещё не указали. Его подозревают в каннибализме. УЖЕ ПОДОЗРЕВАЮТ! А что ещё о нём нам неизвестно...
Фото © Instagram / armiehammer
Примеры выше — лишь крошечная часть вариантов, которые перечислили пользователи Reddit. А как вы думаете, какие звёзды могут запросто оказаться маньяками?
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