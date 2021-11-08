Девочка хотела попасть в тренды TikTok, но попала на операционный стол с магнитами в желудке
Еще один повод для родительской паранойи. Мир полон опасностей для детей. Кажется, от половины можно отгородиться, просто запретив TikTok.
12-летняя Лекси Майлз решила поучаствовать в вирусном тренде в TikTok. Девочка хотела изобразить "пирсинг" с помощью двух магнитных шариков. Вот только координации не хватило и ребенок случайно проглотил шарики. Лекси сообщила о проблеме маме, и ее тут же повезли в ближайшую больницу. Достать магниты без хирургического вмешательства так и не получилось. Теперь девочку ждет операцию, в которой из нее не только извлекут магниты, но и вырежут фрагмент кишечника.
Мама девочки Керри Майлз рассказала журналистам, что ее дочь объяснила так: Магниты в кишечнике — простая случайность. Но британка в этом очень сомневается и спешит предупредить родителей об опасности, которую несет ТикТок-тренд, сообщает Liverpool Echo.
Я ничего не знала об этом тренде до сегодняшнего утра — мне мой папа рассказал, что сейчас это очень популярно. Лекси говорит, что она не принимала в нем участие <...> что бы это ни было, магниты она проглотила
Керри рассказала, что в больнице рентген показал магниты на уровне диафрагмы, но уже на следующий день, когда мама с дочкой вернулись к специалисту, детальки были в прямой кишке. Пока операция не прошла, но врачи уже готовятся к ее проведению, ведь два настолько сильных магнита могут сильно навредить юному организму.
Скриншот © Google
К сожалению, случай маленькой Лекси — далеко не единственный. Еще задолго до появления ТикТока детальки так называемых "неокубов" не раз становились причиной госпитализаций детей. Если в поисковую строку вбить "ребенок проглотил магнитные шарики", шок обеспечен. С 2010-го года количество случаев не поддается подсчету. Чаще всего врачам удается спасти малышек, но иногда такие игры заканчиваются трагедиями. В последнее время частота инцидентов стала расти из-за ТикТока.
Комментариев: 0