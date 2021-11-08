Девочка хотела попасть в тренды TikTok, но попала на операционный стол с магнитами в желудке

12-летняя Лекси Майлз решила поучаствовать в вирусном тренде в TikTok. Девочка хотела изобразить "пирсинг" с помощью двух магнитных шариков. Вот только координации не хватило и ребенок случайно проглотил шарики. Лекси сообщила о проблеме маме, и ее тут же повезли в ближайшую больницу. Достать магниты без хирургического вмешательства так и не получилось. Теперь девочку ждет операцию, в которой из нее не только извлекут магниты, но и вырежут фрагмент кишечника.

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Мама девочки Керри Майлз рассказала журналистам, что ее дочь объяснила так: Магниты в кишечнике — простая случайность. Но британка в этом очень сомневается и спешит предупредить родителей об опасности, которую несет ТикТок-тренд, сообщает Liverpool Echo.

Я ничего не знала об этом тренде до сегодняшнего утра — мне мой папа рассказал, что сейчас это очень популярно. Лекси говорит, что она не принимала в нем участие <...> что бы это ни было, магниты она проглотила Керри Майлз

Керри рассказала, что в больнице рентген показал магниты на уровне диафрагмы, но уже на следующий день, когда мама с дочкой вернулись к специалисту, детальки были в прямой кишке. Пока операция не прошла, но врачи уже готовятся к ее проведению, ведь два настолько сильных магнита могут сильно навредить юному организму.

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