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Захарян и Самошников пропустят матчи сборной России против Кипра и Хорватии

В национальную команду уже вызван игрок "Зенита" Данил Круговой.

8 ноября, 09:56

Фото © РФС

Футболисты "Динамо" и "Рубина" Арсен Захарян и Илья Самошников пропустят ближайшие матчи сборной России против Кипра и Хорватии в рамках отбора ЧМ-2022 из-за полученных травм.

"Защитник "Рубина" Илья Самошников и полузащитник "Динамо" Арсен Захарян по медицинским причинам не смогут помочь сборной в предстоящих матчах", — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Защитник Самошников получил травму перед матчами сборной России

Защитник Самошников получил травму перед матчами сборной России

Тренерский штаб национальной команды в этой связи вызвал в сборную защитника "Зенита" Данила Кругового.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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