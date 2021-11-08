Захарян и Самошников пропустят матчи сборной России против Кипра и Хорватии
В национальную команду уже вызван игрок "Зенита" Данил Круговой.
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Футболисты "Динамо" и "Рубина" Арсен Захарян и Илья Самошников пропустят ближайшие матчи сборной России против Кипра и Хорватии в рамках отбора ЧМ-2022 из-за полученных травм.
"Защитник "Рубина" Илья Самошников и полузащитник "Динамо" Арсен Захарян по медицинским причинам не смогут помочь сборной в предстоящих матчах", — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.
Тренерский штаб национальной команды в этой связи вызвал в сборную защитника "Зенита" Данила Кругового.
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