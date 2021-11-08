Захарян и Самошников пропустят матчи сборной России против Кипра и Хорватии

Футболисты "Динамо" и "Рубина" Арсен Захарян и Илья Самошников пропустят ближайшие матчи сборной России против Кипра и Хорватии в рамках отбора ЧМ-2022 из-за полученных травм.

"Защитник "Рубина" Илья Самошников и полузащитник "Динамо" Арсен Захарян по медицинским причинам не смогут помочь сборной в предстоящих матчах", — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.