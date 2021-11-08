В "Динамо" сообщили о сроках восстановления Захаряна

Восстановление футболиста "Динамо" Арсена Захаряна от полученной травмы может занять до трёх недель. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

В заявлении клуба подчёркивается, что Захарян получил повреждение мышцы бедра во время встречи 13-го тура РПЛ с "Зенитом".