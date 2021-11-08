В "Динамо" сообщили о сроках восстановления Захаряна
Ранее стало известно, что полузащитник пропустит ближайшие игры сборной России против Кипра и Хорватии.
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Восстановление футболиста "Динамо" Арсена Захаряна от полученной травмы может занять до трёх недель. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
В заявлении клуба подчёркивается, что Захарян получил повреждение мышцы бедра во время встречи 13-го тура РПЛ с "Зенитом".
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Ранее Лайф сообщал, что из-за травмы 18-летний футболист пропустит ближайшие матчи сборной России по футболу против Кипра и Хорватии. Вместе с ним помочь национальной команде не сможет защитник "Рубина" Илья Самошников. В результате тренерский штаб принял решение вызвать в сборную игрока "Зенита" Данила Кругового.
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