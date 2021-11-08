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В сборной России по хоккею произошли изменения перед стартовым этапом Евротура

Свой первый матч команда Олега Браташа проведёт 11 ноября против Финляндии.

8 ноября, 12:01
<p>Александр Елесин (справа). Фото © ХК "Локомотив"</p>

Александр Елесин (справа). Фото © ХК "Локомотив"

В составе сборной России по хоккею произошли изменения перед началом первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Об этом сообщается в "твиттере" ФХР.

В подготовке к матчам в Финляндии примут участие форварды Иван Чехович ("Торпедо"), Виталий Абрамов ("Трактор") и Иван Зинченко ("Витязь"). Также в национальную команду вызваны защитник ярославского "Локомотива" Александр Елесин, вратарь "Северстали" Дмитрий Шугаев и форвард череповецкого клуба Даниил Вовченко.

В сборной России они заменят голкипера "Ак Барса" Тимура Билялова, защитника СКА Кирилла Кирсанова, а также нападающих Данила Башкирова, Илью Сафонова, Ивана Дидковского и Павла Тютнева, выступающих соответственно за "Салават Юлаев", "Ак Барс", московское "Динамо" и "Локомотив".

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Национальная команда вылетит в Хельсинки 9 ноября. Свой первый матч сборная проведёт 11 ноября против Финляндии. 13 и 14 ноября она встретится со Швецией и Чехией соответственно.

На Кубке Карьяла российских хоккеистов возглавит тренер молодёжной команды Олег Браташ. В его штаб войдут Олег Знарок, Сергей Зубов и ряд других специалистов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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