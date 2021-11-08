В сборной России по хоккею произошли изменения перед стартовым этапом Евротура
Свой первый матч команда Олега Браташа проведёт 11 ноября против Финляндии.
Александр Елесин (справа). Фото © ХК "Локомотив"
В составе сборной России по хоккею произошли изменения перед началом первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Об этом сообщается в "твиттере" ФХР.
В подготовке к матчам в Финляндии примут участие форварды Иван Чехович ("Торпедо"), Виталий Абрамов ("Трактор") и Иван Зинченко ("Витязь"). Также в национальную команду вызваны защитник ярославского "Локомотива" Александр Елесин, вратарь "Северстали" Дмитрий Шугаев и форвард череповецкого клуба Даниил Вовченко.
В сборной России они заменят голкипера "Ак Барса" Тимура Билялова, защитника СКА Кирилла Кирсанова, а также нападающих Данила Башкирова, Илью Сафонова, Ивана Дидковского и Павла Тютнева, выступающих соответственно за "Салават Юлаев", "Ак Барс", московское "Динамо" и "Локомотив".
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Национальная команда вылетит в Хельсинки 9 ноября. Свой первый матч сборная проведёт 11 ноября против Финляндии. 13 и 14 ноября она встретится со Швецией и Чехией соответственно.
На Кубке Карьяла российских хоккеистов возглавит тренер молодёжной команды Олег Браташ. В его штаб войдут Олег Знарок, Сергей Зубов и ряд других специалистов.
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