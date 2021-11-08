В России разрабатывают вертолёт на электродвигателе

Холдинг "Вертолёты России" работает над созданием винтокрылой машины, которая будет летать на электрическом двигателе. Об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания доложил глава объединения Андрей Богинский.

По его словам, для коммерческого успеха такого вертолёта необходима батарея, которая позволит летательному аппарату находиться в воздухе достаточно долгое время. Пока этот показатель находится на низком уровне — 20 минут. Поэтому инженеры рассматривают возможность установки гибридного двигателя.

"Сначала мы идём в область гибридной силовой установки, когда вместе с газотурбинным двигателем ставится ещё батарея, которая делает вертолёт более безопасным. Следующий этап — это электричество. Это пока модель, будущее, но мы предполагаем, что после 2030 года это станет, скорее всего, серьёзной реальностью", — подчеркнул Богинский.