Северная олениха по кличке Аякли прокатилась вместе со своей хозяйкой в автобусе в Норильске. Пассажиры не ожидали увидеть такого "попутчика" по дороге на работу, поэтому фото и видео из салона стали настоящей сенсацией в соцсетях. Оказалось, что хозяйка рогатого — глава общины коренных народов Севера "Ня танса" Валерия Болгова — недавно осталась без личного авто, поэтому ей пришлось пересесть на общественный транспорт. Ну а без оленя никуда. Аякли участвует во всех культурных мероприятиях округа и считается местной звездой.

"6 ноября нас пригласили на престольный праздник в храм города Норильска для деток. Там были маленькие гости всех социальных уровней, инвалиды. Для них это такой тактильный уровень, заряд положительных эмоций, что очень важно для улучшения их здоровья, поэтому мы никому не отказываем", — рассказала Лайфу Валерия.

Фото © Норильск NEWS / "ВКонтакте"

Женщина отметила, что для её общины олень — это священное животное и настоящий член семьи.

"Она у нас не ездовой олень, а всеобщая любимица", — добавила наша собеседница.

Кстати, от пассажиров жалоб на поведение Аякли не поступало. Говорят, животное умеет себя вести и охотно позирует для фото. Однако в соцсетях нашлись недовольные тем, что олень прокатился в автобусе. Некоторые пожаловались, что их не пускают в транспорт даже с собаками, "а рогатого пустили", а другие в шутку требуют "оштрафовать" оленя за отсутствие маски.