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Песков рассказал, какие чиновники могут получить субсидию на покупку жилья

По его словам, госслужащим с высокими зарплатами такие меры поддержки не положены.

8 ноября, 10:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Для чиновников существует определённая программа помощи при покупке жилья, но ею могут воспользоваться только госслужащие с низкими доходами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, есть чиновники, которые обладают такими [большими] средствами, но такие чиновники просто не могут пользоваться такими программами поддержки", — сказал представитель Кремля, комментируя материал про субсидию для 650 российских чиновников, которые имели дорогую недвижимость во время получения поддержки.

Песков признался, что с самой статьёй незнаком, поэтому не знает, о чём именно в ней говорится. При этом он ещё раз подчеркнул, что льготой воспользоваться могут только те чиновники, у которых нет другой возможности купить жильё.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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