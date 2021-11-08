Песков рассказал, какие чиновники могут получить субсидию на покупку жилья

Для чиновников существует определённая программа помощи при покупке жилья, но ею могут воспользоваться только госслужащие с низкими доходами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, есть чиновники, которые обладают такими [большими] средствами, но такие чиновники просто не могут пользоваться такими программами поддержки", — сказал представитель Кремля, комментируя материал про субсидию для 650 российских чиновников, которые имели дорогую недвижимость во время получения поддержки.