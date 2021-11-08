Песков рассказал, какие чиновники могут получить субсидию на покупку жилья
По его словам, госслужащим с высокими зарплатами такие меры поддержки не положены.
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Для чиновников существует определённая программа помощи при покупке жилья, но ею могут воспользоваться только госслужащие с низкими доходами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, есть чиновники, которые обладают такими [большими] средствами, но такие чиновники просто не могут пользоваться такими программами поддержки", — сказал представитель Кремля, комментируя материал про субсидию для 650 российских чиновников, которые имели дорогую недвижимость во время получения поддержки.
Песков признался, что с самой статьёй незнаком, поэтому не знает, о чём именно в ней говорится. При этом он ещё раз подчеркнул, что льготой воспользоваться могут только те чиновники, у которых нет другой возможности купить жильё.
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