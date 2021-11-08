Песков призвал россиян не судить раньше времени об эффективности "ковикул"

Результаты по поводу эффективности режима нерабочих дней для снижения заболеваемости коронавирусом в России делать пока рано. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока рано делать вывод. Он будет понятен как раз где-то только через неделю — реальный вывод", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.