Песков призвал россиян не судить раньше времени об эффективности "ковикул"
Представитель Кремля отметил, что реальный вывод можно будет сделать только через неделю.
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Результаты по поводу эффективности режима нерабочих дней для снижения заболеваемости коронавирусом в России делать пока рано. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока рано делать вывод. Он будет понятен как раз где-то только через неделю — реальный вывод", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее эпидемиолог объяснил, когда будет виден эффект от режима нерабочих дней. По его мнению, успешность ограничительных мер можно будет оценить по числу выявленных случаев заражения ковидом за сутки и количеству госпитализаций.
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