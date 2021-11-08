НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков призвал россиян не судить раньше времени об эффективности "ковикул"

Представитель Кремля отметил, что реальный вывод можно будет сделать только через неделю.

8 ноября, 09:45
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Результаты по поводу эффективности режима нерабочих дней для снижения заболеваемости коронавирусом в России делать пока рано. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока рано делать вывод. Он будет понятен как раз где-то только через неделю — реальный вывод", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Собянин сообщил о снижении числа госпитализаций пациентов с ковидом в Москве

Собянин сообщил о снижении числа госпитализаций пациентов с ковидом в Москве

Ранее эпидемиолог объяснил, когда будет виден эффект от режима нерабочих дней. По его мнению, успешность ограничительных мер можно будет оценить по числу выявленных случаев заражения ковидом за сутки и количеству госпитализаций.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1