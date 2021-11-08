Песков: Сокращение срока действия QR-кодов не обсуждается
Представитель Кремля также подтвердил, что сегодняшний сбой на "Госуслугах" связан с техническими работами.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
В России не обсуждалось и не обсуждается сокращение срока действия QR-кодов для граждан, вакцинированных и переболевших ковидом. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшний сбой на сайте "Госуслуги", из-за которого многим россиянам аннулировали QR-коды.
"Сама система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала, это очень хорошие положительные процессы, но, к сожалению, это иногда связано с такими сбоями, поэтому ничего в этом страшного нет", — добавил представитель Кремля.
Напомним, 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава РФ, устанавливающий новую форму сертификата о вакцинации от ковида. После этого на "Госуслугах" вдвое сократился срок действия старых QR-кодов. Граждане массово жаловались, что выданные на год сертификаты теперь аннулированы. В Минцифры РФ объяснили это техническими работами на портале госуслуг и заверили, что срок действия документов остаётся прежним — один год.
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