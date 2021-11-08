Песков: Сокращение срока действия QR-кодов не обсуждается

В России не обсуждалось и не обсуждается сокращение срока действия QR-кодов для граждан, вакцинированных и переболевших ковидом. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшний сбой на сайте "Госуслуги", из-за которого многим россиянам аннулировали QR-коды.

"Сама система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала, это очень хорошие положительные процессы, но, к сожалению, это иногда связано с такими сбоями, поэтому ничего в этом страшного нет", — добавил представитель Кремля.