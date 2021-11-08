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В России предложили способ борьбы с кандидатами-двойниками на выборах

Необходимость возникла из-за инцидента с появлением двух полных тёзок кандидата от партии "Яблоко", депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского.

8 ноября, 09:22

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил временно ограничивать граждан РФ в праве на участие в выборах после смены фамилии. Таким образом он предлагает бороться с использованием кандидатов-двойников в ходе избирательного процесса. Соответствующее письмо он направил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.

Орлов напомнил, что недобросовестные политические силы не раз использовали во время выборов кандидатов-двойников — однофамильцев реальных политических деятелей. При этом при отсутствии возможности найти однофамильца реального кандидата его противники находили людей, готовых быстро сменить имя и фамилию для участия в выборах в качестве так называемых спойлеров.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное избирательное законодательство в части введения запрета на участие в выборах в качестве кандидатов лицам, сменившим фамилию в течение года, предшествовавшего дню голосования, за исключением случаев, когда смена фамилии произошла в результате регистрации брака", — приводит цитату из обращения Орлова RT.

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Ранее глава ЦИК Элла Памфилова пообещала разобраться с кандидатами-двойниками на выборах. Причиной стал инцидент с появлением двух двойников кандидата от партии "Яблоко", депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского. Ранее там два самовыдвиженца, сменив имя и фамилию, стали полными тёзками парламентария.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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