Генпрокуратура предложила судить Фургала в Подмосковье

"В целях беспристрастного рассмотрения дела прокуратура просит передать его не в Железнодорожный суд Хабаровска, а в один из судов Московской области", — объявил судья.

В ходатайстве Генпрокуратуры говорится, что Фургал, находясь в должности главы региона, обзавёлся связями, которые может использовать для давления на суд. Также гособвинитель попросила на полгода продлить срок ареста бывшему губернатору.