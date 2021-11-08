Генпрокуратура предложила судить Фургала в Подмосковье
Также гособвинитель попросила на полгода продлить срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Генеральная прокуратура РФ попросила рассмотреть дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в одном из судов Московской области.
"В целях беспристрастного рассмотрения дела прокуратура просит передать его не в Железнодорожный суд Хабаровска, а в один из судов Московской области", — объявил судья.
В ходатайстве Генпрокуратуры говорится, что Фургал, находясь в должности главы региона, обзавёлся связями, которые может использовать для давления на суд. Также гособвинитель попросила на полгода продлить срок ареста бывшему губернатору.
Напомним, Фургал был задержан возле своего дома 9 июля 2020 года и доставлен в Москву, где ему предъявили обвинения в организации убийств хабаровских предпринимателей и покушении на убийство. В суде экс-глава края заявил, что не причастен к преступлениям, в которых его обвиняют. В начале февраля 2021 года Фургалу предъявили обвинение в убийствах и хранении оружия в окончательной редакции.
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