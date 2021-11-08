"Эффект даст только вакцинация": Вирусолог оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с ковидом в России
Собеседник Лайфа не увидел смысла в продлении данных ограничений в масштабах страны.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Ковидные каникулы не дали нужного результата, потому что поведение людей за нерабочие дни никак не изменилось, а скорее наоборот. Такую точку зрения Лайфу озвучил профессор вирусологии, Института клинической иммунологии Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов.
"Каникулы не сыграли никакой большой роли, просто изменилась направленность и вектор коммуникации. Если раньше это были рабочие контакты, то теперь это магазины, встречи, поездки за рубеж. Ничего хорошего это не даст. На сегодняшний день при имеющихся международных статистических данных очевидно, что эффект даст только вакцинация", — сказал вирусолог.
Он пояснил, что создание условий, при которых население пойдёт прививаться, — это единственный правильный подход. По мнению собеседника Лайфа, "эффект даст только вакцинация". Период нерабочих дней в масштабах страны не продлили, потому что ничего хорошего в этом нет, кроме экономического вреда и опасности привоза новых вариантов вируса из далёких стран, заключил Чепурнов.
А ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что ситуация с CoViD-19 в Подмосковье стабилизировалась, что позволяет с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах. Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области также отказались от возможности продления режима нерабочих дней.
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