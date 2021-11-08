Ковидные каникулы не дали нужного результата, потому что поведение людей за нерабочие дни никак не изменилось, а скорее наоборот. Такую точку зрения Лайфу озвучил профессор вирусологии, Института клинической иммунологии Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов.

"Каникулы не сыграли никакой большой роли, просто изменилась направленность и вектор коммуникации. Если раньше это были рабочие контакты, то теперь это магазины, встречи, поездки за рубеж. Ничего хорошего это не даст. На сегодняшний день при имеющихся международных статистических данных очевидно, что эффект даст только вакцинация", — сказал вирусолог.