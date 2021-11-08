В Москве за сутки госпитализировали 1297 пациентов с коронавирусом
К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключено 747 человек, а 97 пациентов скончалось.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев
В Москве за последние сутки выявлено 4982 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с ковидом в столице. По его данным, 1297 человек за сутки было госпитализировано, а 747 пациентов находятся на ИВЛ. 97 человек скончалось.
Кроме того, в столице за последние 24 часа выздоровело 5262 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Общее число москвичей, которым удалось справиться с болезнью, составляет 1 641 106 .
Напомним, сегодня, 8 ноября, в Москве, Подмосковье, а также в большинстве субъектов России завершился режим нерабочих дней, введённый из-за ситуации с коронавирусом. А продлевается он в пяти областях: Новгородской, Смоленской, Челябинской, Курской и Томской.
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