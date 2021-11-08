В Москве за сутки госпитализировали 1297 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки выявлено 4982 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с ковидом в столице. По его данным, 1297 человек за сутки было госпитализировано, а 747 пациентов находятся на ИВЛ. 97 человек скончалось.