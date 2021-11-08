Кремль уверен, что Минск принимает нужные меры для контроля ситуации с мигрантами
Ранее огромная колонна иностранцев выдвинулась из Белоруссии на границу с Польшей.
Фото © ТАСС / EPA / Artur Reszko
Белорусские миграционные службы принимают все меры для того, чтобы держать под контролем ситуацию с наплывом беженцев на границе с Польшей. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, не сомневаемся в том, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле", — сказал представитель Кремля.
Ранее Лайф писал, что очевидцы сняли гигантскую колонну из сотен мигрантов, которые направились на белорусско-польскую границу. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что в действиях нелегалов виновата Варшава.
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