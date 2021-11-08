Кремль уверен, что Минск принимает нужные меры для контроля ситуации с мигрантами

Белорусские миграционные службы принимают все меры для того, чтобы держать под контролем ситуацию с наплывом беженцев на границе с Польшей. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, не сомневаемся в том, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле", — сказал представитель Кремля.