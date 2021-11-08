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Кремль уверен, что Минск принимает нужные меры для контроля ситуации с мигрантами

Ранее огромная колонна иностранцев выдвинулась из Белоруссии на границу с Польшей.

8 ноября, 09:54
<p>Фото © ТАСС / EPA / Artur Reszko</p>

Фото © ТАСС / EPA / Artur Reszko

Белорусские миграционные службы принимают все меры для того, чтобы держать под контролем ситуацию с наплывом беженцев на границе с Польшей. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, не сомневаемся в том, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле", — сказал представитель Кремля.

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Ранее Лайф писал, что очевидцы сняли гигантскую колонну из сотен мигрантов, которые направились на белорусско-польскую границу. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что в действиях нелегалов виновата Варшава.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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