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В Кремле раскрыли, о чём Путин говорил по телефону с главой ЦРУ

Обсуждался ряд международных тем, в том числе вопросы кибербезопасности.

8 ноября, 09:46
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом отношения РФ и США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Такой телефонный разговор имел место. [Обсуждались] двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, [состоялся] обмен мнениями по региональным конфликтам", — сказал официальный представитель Кремля. Среди других тем были также и вопросы кибербезопасности.

В Кремле оценили визит главы ЦРУ в Москву как положительное продвижение контактов России и США

В Кремле оценили визит главы ЦРУ в Москву как положительное продвижение контактов России и США

Напомним, 2 ноября глава ЦРУ Уильям Бёрнс по поручению американского президента Джо Байдена побывал в Москве с двухдневным визитом вместе с делегацией представителей США. Он встретился с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым, а также с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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