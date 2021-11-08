В Кремле раскрыли, о чём Путин говорил по телефону с главой ЦРУ
Обсуждался ряд международных тем, в том числе вопросы кибербезопасности.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом отношения РФ и США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Такой телефонный разговор имел место. [Обсуждались] двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, [состоялся] обмен мнениями по региональным конфликтам", — сказал официальный представитель Кремля. Среди других тем были также и вопросы кибербезопасности.
Напомним, 2 ноября глава ЦРУ Уильям Бёрнс по поручению американского президента Джо Байдена побывал в Москве с двухдневным визитом вместе с делегацией представителей США. Он встретился с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым, а также с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.
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