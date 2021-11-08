В Кремле раскрыли, о чём Путин говорил по телефону с главой ЦРУ

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом отношения РФ и США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Такой телефонный разговор имел место. [Обсуждались] двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, [состоялся] обмен мнениями по региональным конфликтам", — сказал официальный представитель Кремля. Среди других тем были также и вопросы кибербезопасности.