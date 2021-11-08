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В Кремле рассказали о подготовке переговоров Путина, Алиева и Пашиняна

Однако пока нет точных договорённостей относительно того, когда может состояться саммит трёх лидеров.

8 ноября, 09:39

Фото © ТАСС / Ильин Сергей

Переговоры по видеоконференцсвязи президента РФ Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна готовятся, но точная дата пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, мы подтверждали, что ведётся работа над подготовкой такой встречи, но здесь мы хотим отметить: пока точных договорённостей и пониманий относительно того, когда такая ВКС может состояться, нет. Эта работа продолжается", отметил представитель Кремля.

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А ранее Ильхам Алиев заявил о готовности встретиться с Николом Пашиняном в любое время. Президент Азербайджана подчеркнул, что он открыт для обсуждения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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