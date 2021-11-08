В Кремле рассказали о подготовке переговоров Путина, Алиева и Пашиняна

Переговоры по видеоконференцсвязи президента РФ Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна готовятся, но точная дата пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, мы подтверждали, что ведётся работа над подготовкой такой встречи, но здесь мы хотим отметить: пока точных договорённостей и пониманий относительно того, когда такая ВКС может состояться, нет. Эта работа продолжается", — отметил представитель Кремля.