Сексолог назвал безумием идею самостоятельного выбора пола детьми
Такая тенденция набирает обороты преимущественно в западных странах.
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Идея о том, чтобы дети могли сами выбирать свой пол после рождения, является абсолютно безумной. Таким мнением с РИА ФАН поделился сексолог Валентин Денисов-Мельников. По его мнению, даже в подростковом возрасте человек всё ещё не способен оценивать риски.
"Это безумие, на самом деле. Потому что у ребёнка ещё мозг не сформирован. Мозг формируется до 25 лет, поэтому они в 14 и даже 15 лет ещё не способны к критическому мышлению, оценке рисков", — сказал специалист.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере. Отмечалось, что к началу 2022 года в стране будет разработана система, благодаря которой такой документ смогут получить все желающие. Вместе с тем, по словам президента России Владимира Путина, учить детей, что мальчик может стать девочкой и наоборот, — это чудовищный акт, граничащий с преступлением против человечности.
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