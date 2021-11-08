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Сексолог назвал безумием идею самостоятельного выбора пола детьми

Такая тенденция набирает обороты преимущественно в западных странах.

8 ноября, 09:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Идея о том, чтобы дети могли сами выбирать свой пол после рождения, является абсолютно безумной. Таким мнением с РИА ФАН поделился сексолог Валентин Денисов-Мельников. По его мнению, даже в подростковом возрасте человек всё ещё не способен оценивать риски.

"Это безумие, на самом деле. Потому что у ребёнка ещё мозг не сформирован. Мозг формируется до 25 лет, поэтому они в 14 и даже 15 лет ещё не способны к критическому мышлению, оценке рисков", — сказал специалист.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере. Отмечалось, что к началу 2022 года в стране будет разработана система, благодаря которой такой документ смогут получить все желающие. Вместе с тем, по словам президента России Владимира Путина, учить детей, что мальчик может стать девочкой и наоборот, — это чудовищный акт, граничащий с преступлением против человечности.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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