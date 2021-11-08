Сексолог назвал безумием идею самостоятельного выбора пола детьми

Идея о том, чтобы дети могли сами выбирать свой пол после рождения, является абсолютно безумной. Таким мнением с РИА ФАН поделился сексолог Валентин Денисов-Мельников. По его мнению, даже в подростковом возрасте человек всё ещё не способен оценивать риски.

"Это безумие, на самом деле. Потому что у ребёнка ещё мозг не сформирован. Мозг формируется до 25 лет, поэтому они в 14 и даже 15 лет ещё не способны к критическому мышлению, оценке рисков", — сказал специалист.